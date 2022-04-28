Врач Соломатина объяснила, почему не нужно есть овсянку каждый день

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Согласно рекомендации врача-диетолога Елены Соломатиной, овсянку не нужно употреблять чаще чем три раза в неделю.Сообщив в интервью, что овсянка, несмотря на свою пользу, не является продуктом ежедневного употребления, Соломатина заметила:«Чрезмерное потребление овсянки может привести к выведению полезных веществ из организма».Медик объяснила, что в состав овса входит фитиновая кислота, обладающая свойством соединяться с другими веществами и выводиться вместе с ними из организма, мешая их усвоению. В частности, фитиновая кислота может «прилипать» к кальцию, калию, магнию, цинку, железу. Если есть овсяную кашу каждый день, то организму это не понравится – он может ощутить нехватку важных для функций иммунной системы компонентов.«Поэтому ее надо есть раза три в неделю, а не каждый день», - уточнила эксперт.Соломатина добавила, что действительно полезной может считаться только та овсянка, которая требует варки – в таком продукте сохраняется клетчатка, способствующая снижению холестерина в крови. В то же время следует помнить, что клетчатка может ухудшать самочувствие людям, имеющим хронические нарушения и болезни ЖКТ. У них даже умеренное потребление этого продукта провоцирует появление неприятных и болезненных симптомов, свидетельствующих о раздражительной реакции со стороны пищеварительного тракта.