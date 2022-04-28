Что помогает похудеть женщинам около 50 лет и старше: советы диетолога

По словам диетолога Ники Уильямс, женщинам в возрасте «начала менопаузы» и старше сохранять стройную фигуру и худеть помогает отказ от рафинированных углеводов.Многие женщины около 50 лет и старше знают: в этом возрасте могут произойти самые неприятные изменения с фигурой, которая начинает полнеть и увеличиваться в объемах. В своем интервью диетолог Ники Уильямс пояснила, что способствуют такой полноте гормональные изменения, происходящие в женском организме на данном этапе жизни. С приближением к менопаузе в женском теле снижается уровень полового гормона эстрогена, что заставляет организм усерднее накапливать жир, так как жировая ткань позволяет ему получать дополнительный эстроген. Способствует подобному накопительству жира замедление метаболизма, тоже, увы, неизбежное с возрастом.«Женщины, переживающие перименопаузу и менопаузу, становятся более склонными к инсулинорезистентности и увеличению веса. Это связано с метаболическими изменениями, колебаниями активности надпочечников, щитовидной железы и половых гормонов, а также с тем, что организму становится труднее переносить углеводы», - сообщила Уильямс.Хорошая новость в том, что, несмотря на происходящие изменения, похудеть женщинам около 50 лет и старше все-таки возможно. Вот что, в частности, рекомендует для этого эксперт.Есть больше овощей. В каждом приеме пищи овощи должны составлять минимум половину. Этот продукт является источником полезных углеводов, которые поддерживают гормональную систему.«Сосредоточьтесь на семействе крестоцветных. Брокколи, цветная и белокочанная капуста, листья свеклы, руккола особенно полезны для утилизации избытка гормонов через печень».Есть «хорошие» жиры. Эксперт говорит, что здоровые жиры незаменимы в период менопаузы. Они нужны женщинам для выработки гормонов, усвоения жирорастворимых витаминов, поддержания стабильного уровня сахара в крови, защищающего от повышенного аппетита.«Жиры, которые следует добавлять в рацион, включают оливковое масло, качественное сливочное масло, авокадо, орехи, жирную рыбу».Есть достаточно белка. Это необходимо для лучшего баланса сахара в крови, энергии, детоксикации, транспортировки и хранения гормонов, восстановления костей и мышц, объясняет диетолог.«Отдавайте предпочтение мясу хорошего качества, рыбе, яйцам, молочным продуктам, фасоли, чечевице, нуту, киноа, орехам и семенам».Как можно меньше рафинированных углеводов. По мнению специалиста, женщинам около 50 лет нужно избегать обработанных пищевых продуктов, содержащих сахар и белую пшеничную муку.Отказ от перекусов. Уильямс советует избегать перекусов между приемами пищи – перерывы без еды должны составлять от четырех до шести часов: это побуждает тело активнее расходовать запасы сахара и сжигать жир для получения энергии.Долговременные периоды между ужином и завтраком. Диетолог констатирует: если между ужином и завтраком проходит от 12 до 16 часов, в течение которых не употребляется пища, организм начинает сжигать больше жира.