Дополнительный сон реально помогает похудеть: исследование

Чем ближе лето и пляжный сезон, тем больше в Сети появляется запросов «как похудеть», «как похудеть быстро», «как похудеть за две недели» и так далее.Считается, что похудение - процесс невероятно сложный, длительный, чреватый срывами и возвратом потерянных килограммов. Однако есть очень простые методы, которые помогут поддерживать нормальный вес в долгосрочной перспективе.Дополнительный сон может уберечь людей от набора лишних килограммов и риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и рака, сообщили британские медики. Результаты были опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.Специалисты провели исследование с участием 80 добровольцев, имевших лишний вес. Как только их сон удалось нормализовать, то есть каждый начал спать по 8,5 часов каждый день, их аппетит «обуздался» и дневной каллораж был снижен на 500 килокалорий.Автор исследования, доктор Эсра Тасали из Чикагского медицинского университета, отметила, что ограничение сна приводит к увеличению потребления пищи. То, что человек недосыпает, он заедает. Самым ожидаемым последствием недосыпа становится «зверский аппетит», ведь второй источник энергии — это еда.— Можно ли обратить вспять последствия таких сложных состояний как сахарный диабет, ожирение и различные воспалительные процессы? Это вопрос мы слышим очень часто. Я говорю, что можно. Главное, изменить свой образ жизни так, чтобы сну отводилась одна из самых важных ролей, если не самая важная. Если вы систематически не высыпаетесь, если вместо того, чтобы спать, вы тратите время на соцсети и сериалы, то организм очень быстро даст вам понять, что это плохой выбор. Как только человек одумается и вернет в свою жизнь полноценный сон, то проблемы со здоровьем довольно быстро решаются, — рассказала Тасали.Когда вы спите недостаточно, это приводит к тому, что вы едите больше, чем вам в действительности необходимо. Вы испытываете нехватку сна и едите в то время, когда ваш организм по биологическим ритмам вообще не должен принимать пищу.Все это ведет к ожирению, сахарному диабету и другим опасным состояниям.Когда человек мало спит, в крови изменяется концентрация гормонов. Так, хронический недосып способен вызвать стойкую повышенную секрецию кортизола, гормона стресса. Это усиливает чувство голода и тягу к сладкому и жирному.Также происходят изменения в уровне гормонов, которые отвечают за голод и насыщение, грелина и лептина. Повышенному уровню грелина противостоять практически не возможно, человек все время что-нибудь жует.Медики ссылают на еще одно исследование, в котором участвовали 15 молодых мужчин до 30 лет. Первые семь дней они жили в нормальном режиме, имея здоровый полноценный сон. Потом добровольцы в течение десяти дней провели в лаборатории сна и спали всего по пять часов. У всех повысился вес.Результаты анализов показали, что в организме испытуемых после десяти бессонных дней был значительно повышен уровень инсулина, как это бывает при диабете и преддиабете. То есть при недосыпе они получали больше обычного жиров из пищи, а усваивались они хуже, что и привело к набору веса.Иногда для снижения веса достаточно наладить сон, подчеркивают медики.