Кишечные бактерии могут быть ответственны за тягу к еде

Тягу к еде трудно преодолеть, а иногда и понять. Почему вы жаждете шоколадного торта, соленых огурцов или сыра в конкретный момент дня? Иногда эта тяга имеет смысл. Например, ассоциации с едой и памятью могут быть особенно сильными, поэтому, если вы направляетесь в кинотеатр, вам может захотеться попкорна. В других случаях стресс и беспокойство могут привести к тяге. Кортизол - это гормон, вырабатываемый при стрессе, побуждающий нас хотеть сладкой или соленой пищи.Согласно новому исследованию, опубликованному в Proceedings of the National Academy of Sciences, наши собственные кишечные микробиомы также могут играть решающую роль в формировании того, чего мы жаждем, предполагая, что-то, что мы хотим есть, не обязательно является нашим выбором.Теория, лежащая в основе кишечных микробиомов и тяги, не совсем нова, хотя она никогда не была глубоко исследована раньше, не говоря уже о животном размером с мышь. Чтобы проверить эти теории, исследователи из Университета Питтсбурга колонизировали 30 различных мышей кишечными бактериями от трех видов трех диких грызунов. Все три дикие мыши ели разные диеты, поэтому цель состояла в том, чтобы увидеть, как или если эти различные микробные смеси изменили пищевое поведение у мышей. В целом исследователи обнаружили, что микробиомы мышей с новыми бактериями от каждого из трех различных диких грызунов изменили то, что они ели, подчеркивая связь между кишечником и выбором пищи.Так что же стоит за этой теорией? Все это связано с тем, как кишечник и мозг общаются. Они постоянно общаются друг с другом о том, что им нужно и не нужно. Тем не менее, кишечные микробы могут перехватывать некоторые из этих сообщений и изменять сообщения, отправляемые между кишечником и мозгом.Триптофан, в частности, помогает передавать чувства сытости или удовлетворения после еды. Интересно также, что мыши с разными микробиомами имели разный уровень триптофана, потому что бактерии в их кишечнике могли его вырабатывать. Хотя исследователи подчеркивают, что эта конкретная аминокислота может играть решающую роль в том, как наш кишечник сообщает мозгу, что мы хотим есть, кишечно-мозговая коммуникация сложна и требует дальнейшего изучения.