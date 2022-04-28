Уролог Бахарев перечислил главные признаки старения почек

Мочевыделительная система стареет. Но проявляется это не только недержанием из-за слабости мышц в области мочевого пузыря. Гораздо опаснее сморщивание почек, из-за чего организм не может эффективно избавляться от шлаков.Старение — это неизбежный процесс, который происходит в каждом организме. Первые его признаки можно отметить после 30-40 лет, но наиболее активно они проявляются уже ближе к 50-60 годам. Нет ни единого органа или ткани, группы клеток, которую бы не затрагивало старение. Поэтому почки и связанные с ними органы мочевыделительной системы — не исключение. Процесс старения мочевыделительного тракта сейчас активно изучают, чтобы определить — какие изменения относят к возрастным процессам, а когда нужно уже лечить патологии.Старение затрагивает сами почки и их лоханки, мочеточники и мочевой пузырь, уретру, а у мужчин дополнительно изучают процессы старения в простате. Почему это так важно и где граница между возрастными изменениями и серьезными болезнями, «Доктор Питер» выяснял у врача-уролога Юрия Бахарева.Почка тоже покрывается морщинамиРанее, в прошлом веке, чтобы определить хронические патологии почек, врачи брали ряд анализов, включая исследование креатинина в плазме крови. Но выяснилось, что этот показатель закономерно меняется с возрастом, параллельно со скоростью клубочковой фильтрации. На протяжении уже примерно 20 лет при наблюдении за пожилыми людьми выясняется, что скорость фильтрации у большинства — снижен.Нефрологи стали пристально изучать этот вопрос: ведь невозможно, чтобы больше половины людей старше 60-70 лет имели почечную недостаточность.Постепенно выяснилось, что наряду с такими показателями никаких проблем в здоровье не было, поэтому данный факт стали относить к старению. На фоне него почки уменьшаются в размерах, могут слегка сморщиваться, становиться не такими упругими как в юности.Уменьшение рабочей тканиПочки — это паренхиматозный орган, то есть, у него есть основа — каркас, из волокон соединительной ткани, и рабочих, функциональных участков, где расположены почечные клубочки и канальцы. Именно они и фильтруют кровь, очищая ее и образуя мочу. С возрастом у всех нас, даже если почки вполне здоровы, соединительной ткани становится больше, а рабочей — меньше. Это старение или склерозирование почек. Естественно, что такое изменение строения отражается на количестве нефронов — это «рабочие лошадки» почек, в которых образуется моча.Если их становится меньше, страдает и качество самой мочи. По мере возраста количество жидкости, теряемой с мочой, может возрастать. При этом количество отработанных элементов, шлаков, солей, выводимых с мочой — может снижаться. Поэтому у пожилых людей может возникать сухость слизистых и кожи, проблемы в работе печени, сердца, кишечника из-за нарушения баланса жидкости и солей.Ключевые признаки старения почек:Уменьшение размеров и дряблость;Повышение креатинина;Уменьшение скорости клубочковой фильтрации;Увеличение объема выделяемой мочи;Повышение давления.Меняется отводящая системаПомимо самой ткани почек, где образуется моча, старение затрагивает и остальные структуры — лоханки и мочеточники. Аналогично всем мышцам тела, тонус гладких мускулов в области мочеточников снижется. Из-за этого возможно развитие обратного заброса (рефлюкса) мочи из мочевого пузыря (особенно, если долго терпеть и не опорожнять его) в мочеточник и вверх, до лоханки.По мере того, как мочеточники становятся все более дряблыми, извиваются, расширяется их просвет, страдает отток мочи из почки. Создаются условия для застоя, осаждения солей, развития бактериального воспаления. Это грозит мочекаменной болезнью и пиелонефритами.«Престарелый» мочевой пузырьПоскольку это мышечный полый орган, с возрастом он, как и многие другие ткни тела, теряет мышечный тонус, начинает преобладать соединительная ткань. Это связано со сниженным тонусом гладких мышц в его стенках, утолщению соединительной ткани. В итоге он хуже растягивается, не может накапливать много мочи. Пожилые люди могут ходить в туалет чаще, опорожняясь небольшими порциями.Еще одна проблема пожилых — образование мочи ночью начинает преобладать, хотя должно быть — наоборот. В итоге нужно или терпеть (а это не всегда возможно, и формируется энурез) или часто вставать по ночам. Недержание — это тоже возрастная проблема, поскольку мышцы, запирающие мочевой пузырь, тоже стареют и слабеют. В ночные часы тонус снижается еще сильнее, моча может подтекать.«Второе сердце» мужчин тоже стареетМужские проблемы тоже появляются с возрастом, по мере старения организма. Особенно чувствительна к влиянию возраста простата. У многих мужчин по мере времени образуется аденома предстательной железы, увеличение ее размеров, образование доброкачественной гиперплазии.Подобная находка в форме аденомы типична для мужчин старше 60 лет, причем у многих ее наличие приводит к проблемам с опорожнением мочевого пузыря.Хотя мужчина тужится, напрягается, он не может полностью опорожнить мочевой пузырь, в нем остается определенный объем жидкости, которая будет становиться питательной средой для бактерий, проникающих туда вверх по уретре. Это может стать причиной развития циститов, пиелонефритов и других проблем.Чем плохо «старение» почкиВозрастная почка, даже если человек в целом здоров, это уже неполноценный орган. Поэтому такие люди не смогут стать донорами органов, даже если в целом у них нет проблем с выделением мочи.Вторая проблема — возрастная почка активнее влияет на давление, повышая его. Сморщиваясь и дряхлея, почка страдает от гипоксии, поэтому выделяет в кровь гормоны, повышающие давление.Что же делать?Определить точно, что почки серьезно состарились — нельзя. Но косвенно судить о серьезных возратсных изменеиях можно по уровню СКФ и креатинина. Если они отклоняются от нормы незначительно — это можно отнести возрсту. Но если в 3-5 раз и более, немеделенно к врачу! Это уже признаки серьезных проблем здоровья.Помочь организму и затормозить старение почек можно.Советы простые:пейте достаточно воды, заведите себе бутылочку, которую держите неподалеку и делайте по 2-3 глотка воды каждые 30-40 минут.уменьшите в рационе количество соли и соленых напитков;постарайтесь похудеть, поскольку почки сильно страдают от ожирения. Они окружены жировой кпсулой, которая их сдавливает, тогда они стареют быстрее;больше двигайтесь, чтобы кровь активнее прогонялсь через почки;мочитесь сразу, как почувствовали наполнение пузыря. Терпеть, переполнять пузырь вредно, это риск инфекции почек.следите за урвнем гемоглобина, нехватка кислорода опасна для почек, они стареют быстрее.