Уролог Бахарев перечислил главные признаки старения почек
Старение — это неизбежный процесс, который происходит в каждом организме. Первые его признаки можно отметить после 30-40 лет, но наиболее активно они проявляются уже ближе к 50-60 годам. Нет ни единого органа или ткани, группы клеток, которую бы не затрагивало старение. Поэтому почки и связанные с ними органы мочевыделительной системы — не исключение. Процесс старения мочевыделительного тракта сейчас активно изучают, чтобы определить — какие изменения относят к возрастным процессам, а когда нужно уже лечить патологии.
Старение затрагивает сами почки и их лоханки, мочеточники и мочевой пузырь, уретру, а у мужчин дополнительно изучают процессы старения в простате. Почему это так важно и где граница между возрастными изменениями и серьезными болезнями, «Доктор Питер» выяснял у врача-уролога Юрия Бахарева.
Почка тоже покрывается морщинами
Ранее, в прошлом веке, чтобы определить хронические патологии почек, врачи брали ряд анализов, включая исследование креатинина в плазме крови. Но выяснилось, что этот показатель закономерно меняется с возрастом, параллельно со скоростью клубочковой фильтрации. На протяжении уже примерно 20 лет при наблюдении за пожилыми людьми выясняется, что скорость фильтрации у большинства — снижен.
Нефрологи стали пристально изучать этот вопрос: ведь невозможно, чтобы больше половины людей старше 60-70 лет имели почечную недостаточность.
Постепенно выяснилось, что наряду с такими показателями никаких проблем в здоровье не было, поэтому данный факт стали относить к старению. На фоне него почки уменьшаются в размерах, могут слегка сморщиваться, становиться не такими упругими как в юности.
Уменьшение рабочей ткани
Почки — это паренхиматозный орган, то есть, у него есть основа — каркас, из волокон соединительной ткани, и рабочих, функциональных участков, где расположены почечные клубочки и канальцы. Именно они и фильтруют кровь, очищая ее и образуя мочу. С возрастом у всех нас, даже если почки вполне здоровы, соединительной ткани становится больше, а рабочей — меньше. Это старение или склерозирование почек. Естественно, что такое изменение строения отражается на количестве нефронов — это «рабочие лошадки» почек, в которых образуется моча.
Если их становится меньше, страдает и качество самой мочи. По мере возраста количество жидкости, теряемой с мочой, может возрастать. При этом количество отработанных элементов, шлаков, солей, выводимых с мочой — может снижаться. Поэтому у пожилых людей может возникать сухость слизистых и кожи, проблемы в работе печени, сердца, кишечника из-за нарушения баланса жидкости и солей.
Ключевые признаки старения почек:
Уменьшение размеров и дряблость;
Повышение креатинина;
Уменьшение скорости клубочковой фильтрации;
Увеличение объема выделяемой мочи;
Повышение давления.
Меняется отводящая система
Помимо самой ткани почек, где образуется моча, старение затрагивает и остальные структуры — лоханки и мочеточники. Аналогично всем мышцам тела, тонус гладких мускулов в области мочеточников снижется. Из-за этого возможно развитие обратного заброса (рефлюкса) мочи из мочевого пузыря (особенно, если долго терпеть и не опорожнять его) в мочеточник и вверх, до лоханки.
По мере того, как мочеточники становятся все более дряблыми, извиваются, расширяется их просвет, страдает отток мочи из почки. Создаются условия для застоя, осаждения солей, развития бактериального воспаления. Это грозит мочекаменной болезнью и пиелонефритами.
«Престарелый» мочевой пузырь
Поскольку это мышечный полый орган, с возрастом он, как и многие другие ткни тела, теряет мышечный тонус, начинает преобладать соединительная ткань. Это связано со сниженным тонусом гладких мышц в его стенках, утолщению соединительной ткани. В итоге он хуже растягивается, не может накапливать много мочи. Пожилые люди могут ходить в туалет чаще, опорожняясь небольшими порциями.
Еще одна проблема пожилых — образование мочи ночью начинает преобладать, хотя должно быть — наоборот. В итоге нужно или терпеть (а это не всегда возможно, и формируется энурез) или часто вставать по ночам. Недержание — это тоже возрастная проблема, поскольку мышцы, запирающие мочевой пузырь, тоже стареют и слабеют. В ночные часы тонус снижается еще сильнее, моча может подтекать.
«Второе сердце» мужчин тоже стареет
Мужские проблемы тоже появляются с возрастом, по мере старения организма. Особенно чувствительна к влиянию возраста простата. У многих мужчин по мере времени образуется аденома предстательной железы, увеличение ее размеров, образование доброкачественной гиперплазии.
Подобная находка в форме аденомы типична для мужчин старше 60 лет, причем у многих ее наличие приводит к проблемам с опорожнением мочевого пузыря.
Хотя мужчина тужится, напрягается, он не может полностью опорожнить мочевой пузырь, в нем остается определенный объем жидкости, которая будет становиться питательной средой для бактерий, проникающих туда вверх по уретре. Это может стать причиной развития циститов, пиелонефритов и других проблем.
Чем плохо «старение» почки
Возрастная почка, даже если человек в целом здоров, это уже неполноценный орган. Поэтому такие люди не смогут стать донорами органов, даже если в целом у них нет проблем с выделением мочи.
Вторая проблема — возрастная почка активнее влияет на давление, повышая его. Сморщиваясь и дряхлея, почка страдает от гипоксии, поэтому выделяет в кровь гормоны, повышающие давление.
Что же делать?
Определить точно, что почки серьезно состарились — нельзя. Но косвенно судить о серьезных возратсных изменеиях можно по уровню СКФ и креатинина. Если они отклоняются от нормы незначительно — это можно отнести возрсту. Но если в 3-5 раз и более, немеделенно к врачу! Это уже признаки серьезных проблем здоровья.
Помочь организму и затормозить старение почек можно.
Советы простые:
пейте достаточно воды, заведите себе бутылочку, которую держите неподалеку и делайте по 2-3 глотка воды каждые 30-40 минут.
уменьшите в рационе количество соли и соленых напитков;
постарайтесь похудеть, поскольку почки сильно страдают от ожирения. Они окружены жировой кпсулой, которая их сдавливает, тогда они стареют быстрее;
больше двигайтесь, чтобы кровь активнее прогонялсь через почки;
мочитесь сразу, как почувствовали наполнение пузыря. Терпеть, переполнять пузырь вредно, это риск инфекции почек.
следите за урвнем гемоглобина, нехватка кислорода опасна для почек, они стареют быстрее.
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