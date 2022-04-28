Сменную работу связали с когнитивными нарушениями

Работа в разные смены может быть связана с ухудшением памяти и снижением скорости обработки информации. Также она сокращает показатели бдительности и визуальной концентрации, как установили австрийские исследователи из Университета Вены.Учёные из Австрии провели метаанализ 18 исследований с участием почти 19 000 человек, проходивших тесты, которые позволяли оценить 7 ключевых когнитивных функций. К ним относились скорость обработки информации, рабочая память, импульсный контроль, ситуационная реакция, убедительность, зрительное внимание и переключение между задачами. Приблизительно половина этих исследований проводилась среди специалистов медиков, а вторая половина затрагивала представителей других профессий.Авторы метаанализа пришли к выводу о том, что сменные работники хуже справлялись с 6 когнитивными функциями из 7. Более плачевно выглядел их импульсный контроль и ситуационное реагирование. Чуть лучше сменная работа влияла на скорость обработки информации, память, убедительность и визуальное внимание. И лишь в деле переключений между задачами не наблюдалось никаких различий.Предыдущие исследования тоже связывали сменную работу с серьёзными проблемами со здоровьем вроде нарушений сна, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета. Причинами этому являются так называемые циркадные ритмы, которые рассинхронизируются из-за того, что человек всё время спит в разное время. А это вызывает нарушения выработки гормонов мелатонина и кортизола, регулирующих сон и бодрствование в организме.