Врач рассказал, стоит ли включать в рацион говяжью печень

Субпродукты — в том числе говяжья печень — присутствуют в меню большинства стран мира. Однако из-за того, что печень является своего рода фильтром любого живого организма, активно обсуждается тезис о том, что говяжья печень может нанести вред здоровью. Стоит ли включать этот продукт в рацион, рассказал врач общей практики Сергей АлендеевОн пояснил, что печень действительно является фильтрующим органом. Но опасным для здоровья этот продукт может стать, только если животное получало много антибиотиков или других медицинских препаратов.— Для того чтобы обезопасить себя, достаточно внимательно отнестись к тому, у кого вы покупаете деликатес. Выбирайте проверенных поставщиков, берите продукт у фермеров, которым доверяете, или в торговых сетях, которые точно продают товар с сертификатом, — отметил эксперт .