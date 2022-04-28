Врач рассказал, стоит ли включать в рацион говяжью печень
Он пояснил, что печень действительно является фильтрующим органом. Но опасным для здоровья этот продукт может стать, только если животное получало много антибиотиков или других медицинских препаратов.
— Для того чтобы обезопасить себя, достаточно внимательно отнестись к тому, у кого вы покупаете деликатес. Выбирайте проверенных поставщиков, берите продукт у фермеров, которым доверяете, или в торговых сетях, которые точно продают товар с сертификатом, — отметил эксперт .
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