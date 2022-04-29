Американские диетологи назвали полезные для человека свойства клубники

Медицинские консультанты , американского журнала, специализирующего на диетологии и нутрициологии, рассказали об особенностях клубники, которые мало, кому известны. Эта сладкая ягода не только вкусна, но и крайне полезна.Клубника хорошо действует на кожу. В 150 граммах красной ягоды содержится дневная норма витамина С, который поддерживает иммунитет и помогает образованию коллагена, тем самым способствует тому, чтобы кожа была упругой и здоровой.Кроме этого, наличие витаминов и полифенолов хорошо влияет на остроту зрения. По словам диетолога Тэмми Лакатос, об этом свойстве знают немногие. «Фитонутриенты, которые содержит клубника, а также фолиевая кислота помогают бороться с катарактой», – подчеркнула специалист.Ягоды клубники обладают еще одним полезным свойством: помогают бороться с онкологией. Этому способствует специфическое вещество – физетин, имеющий доказанные противовоспалительные и противораковые свойства.В дополнение к перечисленному, ягоды клубники, несмотря на сладость, обладают небольшой калорийностью и содержат много клетчатки. Поэтому она отлично подходят для диетического питания, улучшает пищеварение и не ухудшает перистальтику.