Врач Бобровский объяснил, с какой частотой следует есть красное мясо

Красное мясо содержит много насыщенных жиров, потребление которых должно строго контролироваться ради здоровья сосудов и сердца, напомнил врач-диетолог Андрей Бобровский.«Не все виды мяса можно употреблять ежедневно. Красное мясо не является продуктом на каждый день», - сообщил медик в своем интервью.Андрей БобровскийАндрей БобровскийЗОЖврач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУБобровский заметил, что мясо является одним из главных источников аминокислот, являющихся жизненно необходимыми для организма и незаменимыми питательными веществами. Употреблять этот продукт полезно в количестве 50-150 граммов в день.В то же время, уточнил врач, некоторые виды мяса отличаются повышенным содержанием животных насыщенных жиров, потребление которых ассоциируется с более активной выработкой холестерина и повышением его уровня в организме. Повышенный холестерин, в свою очередь, усиливает подверженность человека сосудистым заболеваниям – гипертонии, ишемической болезни сердца и инфаркту, инсульту.Красное мясо является именно таким продуктом, употреблять его следует с определенной частотой, подчеркнул эксперт.«Ежедневное употребление небольшого количества мяса приносит пользу, однако красное мясо содержит много «плохих» жиров, и его рекомендуется есть от одного раза в неделю до одного раза в месяц», - объяснил Бобровский.Врач добавил, что злоупотреблять мясом вредно еще и потому, что при его усвоении образуются потенциально токсичные для кишечника вещества, действие которых повышает для человека риск рака. Особенно тщательно контролировать количество продукта нужно в возрасте после 60 лет.«Людям старше 60 лет любое мясо не рекомендуется есть каждый день», - подчеркнул медик.