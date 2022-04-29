Врач Бобровский объяснил, с какой частотой следует есть красное мясо
«Не все виды мяса можно употреблять ежедневно. Красное мясо не является продуктом на каждый день», - сообщил медик в своем интервью.
Андрей Бобровский
Андрей Бобровский
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ
Бобровский заметил, что мясо является одним из главных источников аминокислот, являющихся жизненно необходимыми для организма и незаменимыми питательными веществами. Употреблять этот продукт полезно в количестве 50-150 граммов в день.
В то же время, уточнил врач, некоторые виды мяса отличаются повышенным содержанием животных насыщенных жиров, потребление которых ассоциируется с более активной выработкой холестерина и повышением его уровня в организме. Повышенный холестерин, в свою очередь, усиливает подверженность человека сосудистым заболеваниям – гипертонии, ишемической болезни сердца и инфаркту, инсульту.
Красное мясо является именно таким продуктом, употреблять его следует с определенной частотой, подчеркнул эксперт.
«Ежедневное употребление небольшого количества мяса приносит пользу, однако красное мясо содержит много «плохих» жиров, и его рекомендуется есть от одного раза в неделю до одного раза в месяц», - объяснил Бобровский.
Врач добавил, что злоупотреблять мясом вредно еще и потому, что при его усвоении образуются потенциально токсичные для кишечника вещества, действие которых повышает для человека риск рака. Особенно тщательно контролировать количество продукта нужно в возрасте после 60 лет.
«Людям старше 60 лет любое мясо не рекомендуется есть каждый день», - подчеркнул медик.
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