Ежедневное употребление в пищу яблок приносит большую пользу

Многие слышали о том, что очень хорошей привычкой считается съедать по одному яблоку каждый день. Американские диетологи подтверждают пользу такого питания и подробно рассказывают, почему.Яблоки, как и многие другие свежие фрукты богаты антиоксидантами. Именно благодаря этим веществам клетки организма успешно противостоят окислительным процессам, ускоряющим старение. Но кроме общего для всех набора микро- и макроэлементов, яблоки содержат природные аналоги соединений, укрепляющих сердце и кости.Яблоки способствуют нормализации уровня глюкозы и уменьшению висцерального жира. Если постоянно есть яблоки – риск заболеть диабетом второго типа существенно снижается. Кроме того, есть мнение о противоопухолевой активности этих фруктов. «Яблоки действительно богаты полезными противовоспалительными веществами и способны снизить вероятность заболеть раком» - говорит доктор Меган Берд.Диета, включающая в себя одно-два яблока в день, препятствует вымыванию кальция из костей, это особенно важно для женщин в период менопаузы. Клетчатка в яблоках способствует нормальному пищеварению, но стоит помнить, что половина ее содержится в кожуре, так что плоды лучше тщательно мыть, а не счищать с них шкурку.