Осевший позвоночник: причина болезней и старения организма

Как позвоночник влияет на все органы человеческого тела? Почему он деформируется и как сохранить здоровый позвоночник при помощи простой гимнастики.С возрастом в теле человека происходит процесс старения: его мышцы становятся менее упругими, теряется гибкость и эластичность. В организм поступает меньше полезных веществ, это приводит к тому, что межпозвоночные диски и хрящевые ткани изнашиваются. Позвоночник как бы сжимается, в результате чего люди старше 60 лет, словно «растут вниз», их рост уменьшается. Однако, Поль Брэгг – диетолог из США, писал, что это происходит не только от старости, а из-за употребления нездоровой «искусственной пищи», а многие из нас интересуются спортом только как болельщики.Здоровье и позвоночникЗдоровый позвоночник – это молодость тела. Наверняка многие из нас принимают как должное тот факт, что к вечеру мы не так бодры, нежели в утренние часы. Оказывается усталость здесь играет совсем мизерную роль. Дело в том, что на протяжении дня наш позвоночник «проседает». На этот счет есть даже исследования, которые доказывают, что после ночного сна мы на несколько миллиметров выше. Такой процесс «проседания» позвоночника происходит каждый день на протяжении всей жизни, поэтому с возрастом мы «стаптываемся», то есть наш рост уменьшается.Ничтожно малое количество людей строит свою жизнь так, что позвоночник выполняет только те функции, которые заложены природой: выдерживать силовые нагрузки, когда мы занимаемся спортом: прыгаем, бегаем или что-то кидаем. Бич современного человека - сидячий образ жизни: мы сидим за рулем авто, застревая в многочасовых пробках, сидим за экраном монитора, в кинотеатре и ресторане. Для нашего позвоночника губителен такой ритм жизни.Тело человека уникально, та часть организма, которая меньше работает, получает меньшее кровоснабжение, а вместе с этим меньше питательных элементов и кислорода. Такой «неработающий орган», как бы засыпает. Чтобы выдерживать удары и нагрузки, межпозвоночные диски должны быть упругими и эластичными, а когда год за годом они не получают должной нагрузки, их эластичность теряется, они стареют и становятся тоньше.Когда межпозвоночные диски истончаются и теряют упругость, соседние позвонки сдавливают друг друга, усиливается их трение. Спинной мозг, который находится внутри позвоночника, имеет очень важное значение: от него отходят нервные волокна ко всем органам тела. Когда происходит сдавливание позвонков, то и с нервными окончаниями происходит то же самое. Именно поэтому боль возникает в какой-то части тела.Повреждения седьмого позвонка ведет к снижению зрения, если проблемы с позвонками у основания черепа – могут мучить мигрени, проблемы в грудном отделе — причина дискомфорта в желудке и так далее. Мы начинаем обследоваться, лечить беспокоящий нас орган, не задумываясь о том, что причина этому – проблемы в позвоночнике.Упражнения для вытягивания позвоночника1. Гимнастика для укрепления верхней части позвоночника: стимулируем работу органов зрения, органов пищеварения.Примите положение лежа на животе, поднимите таз. Затем необходимо выгнуть спину. Сделайте упор на кисти рук и пальцы ступней, голову опустите, а таз поднимите выше головы, ноги находятся в положении шире плеч. Колени и локти выпрямлены, таз опускаем. Далее поднимаем голову и запрокидываем ее. Таз старайтесь опускать почти до пола, а затем поднимать, выгибая спину. Выполняете это упражнение не спеша, позволяя расслабить позвоночник.2. Стимуляция отдела позвоночника, который отвечает за функционирование почек и печени. Исходная позиция, как в предыдущем упражнении. В этом положении сделайте поворот тазом вправо, опуская правый бок, а затем те же действия выполните левым боком. Делаем гимнастику не торопясь.3. Помогает снять напряжение с области таза расслабление всего позвоночника.Сидя на полу, руки выпрямите и чуть отведите назад, обопритесь на них. Согните ноги в коленях, поднимайте таз. Сделайте несколько повторений. Делать такую гимнастику нужно интенсивно.4. Упражнение для растягивания позвоночника и проработке нервов, отвечающих за работу пищеварительной системы.Примите положение лежа на спине, вытяните ноги, руки разведите в стороны. Согнутые колени подтяните к груди и обхватите их руками. Отталкивайтесь бедрами от груди, продолжая обхватывать их руками, покачайтесь. При этом попробуйте касаться коленей подбородком.5. Следующее упражнение помогает максимально растянуть позвоночник, и стимулирует работу кишечника. Для его выполнения вам необходимо поползать на четвереньках, выгибайте спину, голову опустите вниз. В таком положении пройдите несколько метров.Отлично помогает для растяжения позвоночника – вис на турнике. Выполняйте все упражнения разумно, начиная с небольших нагрузок, постепенно увеличивая количество повторений и длительность занятий. Делать такую зарядку для позвоночника сначала нужно ежедневно.Если вы отметили, что стали чувствовать себя лучше, в дальнейшем выполнять этот комплекс упражнений достаточно два раза в неделю. Помните, что деформирование позвоночника происходило на протяжении многих лет, поэтому быстрого эффекта вы не получите. Наберитесь терпения и все получится.