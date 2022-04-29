На человечество может обрушиться эпидемия кори

Количество случаев кори за год выросло на 80%. Всемирная организация здравоохранения предупреждает о формировании «идеального шторма» для этой болезни из-за снижения уровня вакцинации и завершения коронавирусных локдаунов.За последний год количество случаев кори выросло на 80%, так как в период коронавирусных ограничений уровень вакцинации намного снизился. Но теперь страны начали выходить из локдаунов, и дети всё более активно заражаются. В январе и феврале на нашей планете зарегистрировано 17 338 случаев кори, а за тот же самый период прошлого года – 9 665, как показывает статистика Всемирной организации здравоохранения.Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел заявила, что резкая нехватка иммунизации и одновременное возвращение детей к привычному общению из-за снятия ограничений создаёт «идеальный шторм» для заражений. Она напомнила, что корь - это опасное для жизни заболевание. Во всём мире кампания по иммунизации против кори натолкнулась на серьёзные ограничения из-за пандемии, до сих пор темпы иммунизации не восстановлены до прежних объёмов.На начало этого месяца в 43 странах были отложены 58 прививочных кампаний, что может повлиять на 212 млн человек, преимущественно детей. 19 из этих кампаний касались именно кори, что подвергает риску 73 млн детей. Также нарушены кампании по иммунизации от тифа и полиомиелита. Хуже всего дело обстоит в Сомали, Либерии, Йемене, Афганистане и Кот-д'Ивуар.