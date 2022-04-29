20 болезней и психических расстройств, ранним симптомом которых может быть бессонница

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Вы долго ворочаетесь в кровати, постоянно просыпаетесь посреди ночи, а на утро чувствуете себя разбитым и уставшим. В этом может быть виноват стресс или же другие опасные патологии, которые способны долго никак не заявлять о себе.Периодически все мы не можем заснуть: ворочаемся по два часа в кровати из-за сбитого режима дня, сильного стресса или слишком плотного ужина. Такое состояние — вполне нормальная реакция организма, говорят врачи. Не нужно сразу паниковать и хвататься за снотворное. К тому же некоторые популярные средства от бессонницы могут сильно навредить вашему здоровью.Однако у некоторых людей бессонница не проходит за пару дней, неделю и даже месяц. В этом случае списать все на стресс и переутомления уже точно не получится, говорят врачи.Главное — число бессонных ночей«Бессонница или инсомния — наиболее часто встречающееся нарушение сна. Человеку трудно заснуть, появляется ощущение неполноценного отдыха после пробуждения, сонливость в дневные часы, раздражительность, у него портится настроение», — говорит врач.Большинство людей страдают от эпизодической бессонницы, которая возникает из-за переживаний, перемен в жизни, смены часовых поясов, внезапного нарушения ритма сна и бодрствования. Такая форма инсомнии — всего лишь часть повседневной жизни, она не требует лечения. Продолжительность эпизодической бессонницы составляет не больше недели.А вот если нарушения сна сохраняются от 1 до 3 недель, то у человека уже диагностируют кратковременную бессонницу, которая часто возникает при нарушении адаптации. Ее провоцируют продолжительные стрессовые ситуации: безработица, перемена места жительства, постоянные конфликты с близкими людьми. При этом засыпать становится все сложнее, а последствия от бессонных ночей существенно сказываются на привычном образе жизни.«У человека происходит общая активация нервной системы, затрудняющая вечернее засыпание. Нарушение сна длительностью более месяца — это уже проявление хронической бессонницы. Формируются психофизиологически нарушения, связанные с „боязнью сна“. В вечернее время пациент испытывает тревогу, пытается „заставить себя уснуть“, что еще больше усугубляет инсомнию», — пояснила невролог.Кто в группе рискаПериодически бессонницу испытывают около трети взрослого населения. Так, 10-15% людей страдают хронической бессонницей. Чаще всего она развивается у:пожилых людей,женщин,тех, кто работает по сменному графику,людей, страдающих хроническими соматическими, неврологическими и психическими заболеваниями, хроническими болевыми синдромами.Какие болезни могут скрываться за бессонницейНарушения сна могут встречаться при самых различных патологиях. И не обязательно, что человек уже знает о своем диагнозе. Вероятно, невозможность заснуть — это первых тревожный звоночек.Итак, причинами нарушения сна часто бывают:болевые синдромы при неврологических заболеваниях, болезнях костно-мышечной системы: дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, поражение периферических нервов (полинейропатии, нейропатии),артрозы, фибромиалгии, ревматоидный артрит,синдром «беспокойных ног», он характеризуется болями, чувствительными нарушениями в виде «ползанья мурашек», периодическими движениями ног во сне, что приводит к трудностям при засыпании, частым пробуждениям в ночные часы,депрессии, панические расстройства,сердечно–сосудистые патологии: нарушения ритма сердца, ИБС (ишемическая болезнь сердца),болезни мочеполовой сферы (простатит, недержание мочи),перенесенный инсульт,болезнь Паркинсона,болезнь Альцгеймера,ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнью легких. В этом случае нередко возникает непроизвольное нарушение дыхания во сне — обструктивное апноэ. Это дыхательное расстройство, причиной которого считается сужение просвета верхних дыхательных путей или снижение их сопротивления, что приводит к снижению легочной вентиляции, в результате концентрация кислорода в крови падает. Это ведет к активации головного мозга, пробуждениям.«Важно запомнить: при длительном нарушении сна не занимайтесь самолечением, обязательно проконсультируйтесь у врача — специалиста, который установит причину бессонницы и назначит необходимое лечение. И даже постоянный ночной храп, апноэ — это тоже причина записаться к сомнологу», — говорит эксперт.Конечно, если проблемы со сном только начались, то можно постараться справиться с ними самостоятельно. Проследите, чтобы в комнате было темно, прохладно и тихо. Вечером не налегайте на жирную пищу, после 17 часов откажитесь от кофе.Постарайтесь ложиться спать и просыпаться в одни и те же часы. Если перед сном захотелось перекусить, то отдайте предпочтение миндалю, грецким орехам, бананам, голландскому сыру. И не забывайте про прогулки на свежем воздухе и физические нагрузки, которые должны быть минимум за 4-6 часов до сна, заключила врач.Когда бессонница — самостоятельная болезнь«Если человек плохо спит три месяца или больше, то бессонница, возникшая под действием неорганических факторов (тех же психологических причин или нарушения режима), становится самостоятельным заболеванием — хронической бессонницей», — говорит Анастасия Шабалина.Когда человек долго страдает от невозможности заснуть, то в организме сперва происходят следующие изменения:появляются дезадаптивные привычки. Например, человек пытается наверстать недостаток ночного отдыха, больше времени проводя в постели, но это только усугубляет заболевание;происходит нарушения восприятия сна — человеку начинает казаться, что он спал гораздо меньше, чем на самом деле,появляется боязнь не заснуть: организм стрессует, непроизвольно обращая проблему против самого себя.Бессонница — это заболевание, которое в большинстве случаев требует квалифицированной помощи профильного специалиста. Лучше всего не заниматься самолечением, а обратиться к врачу-сомнологу, говорит медик.Например, специалист может установить, что причина бессонницы органическая, то есть в ней виноваты другие патологии, например:у человека нарушение функции щитовидной железы,дефицит микроэлементов и витаминов,возможно, есть заболевания головного мозга.В случае выявления очевидных психических заболеваний, которые могут вызывать бессонницу — депрессия, тревожное состояние, панические атаки, биполярное расстройство — лечением занимается врач-психотерапевт. И третий вариант: если нарушение сна оказалось вызвано синдромом обструктивного апноэ, то есть остановками дыхания во сне, то пациентам обычно рекомендуется аппаратное (СИПАП-терапия) или хирургическое лечение.Почему за бессонницей скрывается так много болезнейБессоннице подвержены люди всех возрастов, но важно различать, когда бессонница — это самостоятельная болезнь, а когда симптом другого заболевания, например, той же самой мигрени.«Причины такого большого количества болезней кроются в физиологических механизмах сна и бодрствования, ведь сон — это сложный циклический процесс, чередование стадий, когда происходит активация одних зон головного мозга и торможение других. Из-за этого меняется сложный гормональный фон, и как следствие, работа всех внутренних органов.Во время сна наш организм активно работает, ведь ему надо восстановить силы, потраченные за день, и прежде всего, позаботиться о психическом состоянии. Постоянно продолжаются исследования по изучению нейрохимических процессов механизмов сна и бодрствования, открываются новые нейромедиаторы биохимической среды головного мозга в разных фазах сна», — поясняет сомнолог.Потребность в длительности сна у нас у каждого своя, что отчасти заложено генетически. Но совершенно точно, что если после сна вы не чувствуете себя отдохнувшим, не можете полноценно работать или учиться, отмечаются нарушения настроения или раздражительность, появляются проблемы со здоровьем, то стоит обратиться к врачу. При этом проблемы со сном должны отмечаться не реже трех раз в неделю. Врач определит возможные причины вашего нарушения сна и назначит план обследования.Важная деталь: быстрого и мгновенного решения проблемы бессонницы не существует. Нужно обнаружить причину вашего расстройства сна, чтобы потом эффективно с ней работать. Но первое, с чего начинается лечение — это налаживание гигиены сна и психологическая коррекция, то есть нужно постараться устранить все стрессовые факторы.Также считается эффективным методом лечения когнитивно-поведенческая психотерапия, направленная на работу с негативными убеждениями относительно сна, обучение формирования новых когнитивных моделей. Существуют даже различные онлайн программы по борьбе с бессонницей, которые вы можете проходить самостоятельно, но это потребует большого самоконтроля и дисциплины, заключила эксперт.