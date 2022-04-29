Взрослые астматики имеют повышенный риск ожирения

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Взрослые люди с астмой более часто сталкиваются с ожирением, как установили исследователи из Института глобального здравоохранения Барселоны. Особенно это касается тех, кто уже длительное время страдает от болезни легких или получает лечение кортикостероидами.Среди более чем 8 700 участников исследования из 11 европейских стран и Австралии 17% астматиков столкнулись с ожирением, либо с тяжёлой формой лишнего веса. В контрольной группе без астмы их количество не превышало 15%. После подсчёта всех цифр было установлено, что наличие астмы увеличивает риск ожирения на 21%, по сравнению с теми, у кого нет этого расстройства дыхания.Но опасность больших объемов лишнего веса была почти в два раза выше у астматиков, которые получали препараты на основе кортикостероидов. Возможным объяснением прибавки веса пациентов с астмой может быть снижение физической активности, но результаты этого исследования не поддерживают эту гипотезу. Уровень физической активности среди участников наблюдений не влиял на их риск развития ожирения вне зависимости от наличия астмы.Хотя механизм этой взаимосвязи всё ещё не установлен, получены твёрдые доказательства того, что астматикам нужно особенно осторожно относиться к собственному весу. Тем более, что заболевания лёгких вроде астмы и ХОБЛ становятся всё более распространёнными в мире из-за загрязнения воздуха. Предыдущие исследования связывали хроническую обструктивную болезнь лёгких с повышенным риском ожирения у взрослых людей, а астму - с более высокой опасностью ожирения у детей.