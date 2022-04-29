Названы 8 ранних симптомов дефицита В12, которые отражаются на психике

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Нехватку витамина В12 в организме можно не ощущать до момента, пока не появятся физические симптомы. Но есть и те признаки дефицита В12, которые проявляются в заметных изменениях настроения. Вот некоторые из них.Витамин В12 способствует выработке пищеварительных ферментов, обеспечивает транспортировку питательных веществ в клетки, он необходим для поддержания работы мозга и нервной системы. При его дефиците сложно рассчитывать на работоспособность, концентрацию внимания и душевное равновесие.Основные запасы витамина В 12 находятся в печени. Дефицит витамина В 12 может быть связан как с его недостаточном получении из пищи, так и с нарушением усвоения и всасывания витамина.По примерным оценкам специалистов, дефицит витамина В12 испытывают 30-40% людей.Симптомы нехватки витамина В12 могут быть вполне характерными и человек вряд ли их не заметит, если дефицит прогрессирует. Но бывает и так, что признаки того, что мы не получаем достаточно витамина B12, не всегда очевидны. Симптомы не только разнообразны и непостоянны, но их также можно спутать с признаки старения.Типичные симптомы дефицита В12мышечная слабость,покалывание и онемение в конечностях,синдром беспокойных ног (зуд кожи, подергивание конечностей, особенно при засыпании и в ночное время),плохое заживление ран,анемия,нарушение менструального цикла,выпадение волос.При длительном дефиците В12 может развиться необратимое повреждение нервных клеток. Особенно остро переносят дефицит В12 маленькие дети и пожилые люди. У детей высокие потребности в В12 на фоне интенсивного роста, а пожилые люди часто страдают нарушением всасывания.Другие проявления нехватки витамина В12B12 играет важную роль в регуляции химических веществ, влияющих на настроение и когнитивные функции мозга. Когда дефицит витамина в организме нарастает, появляются и не самые очевидные, но весьма характерные «психические» симптомы. Их описали ученые в медицинской статье, опубликованной в журнале Child Adolescence Psychiatry Mental Health.«При дефиците витамина В12 возникают гематологические, неврологические, желудочно-кишечные, а также психические симптомы. Последние могут даже предшествовать всем остальным», — цитирует статью издание Express.co.uk.Симптомы могут быть такие изменения настроения, как излишнее возбуждение, раздражительность, негативизм (стремление действовать наперекор другим), а также спутанность сознания, дезориентация, потеря памяти, нарушение концентрации внимания и бессонница.Если вовремя не поймать их, и не начать лечение, у пациентов с прогрессирующим дефицитом витамина В12 могут быть диагностированы:депрессия,биполярное расстройство,паническое расстройство,психоз,фобии,деменция.- Продукты, в которых содержится витамин В12: говядина, говяжья, свиная и куриная печень, говяжьи почки, говяжий язык, нежирная свинина, нежирная баранина, кролик, — рассказала «Доктору Питеру» врач-терапевт Наталья Власова. — Витамин В12 в большом количестве содержат желтки куриных яиц.Не забывайте и о морепродуктах: моллюски, креветки. Рыба: форель, скумбрия, кета, сардина, морской окунь. Так как витамин В12 водорастворимый, пища из перечисленных продуктов должна быть приготовлена без масла, в собственном соку.Из молочных продуктов выделяют: сыр, молоко, творог, кефир, натуральный йогурт.Во избежание физиологического снижения уровня витамина B12 в крови, нужно смешанное питание. Стоит также сократить или даже отказаться от употребления алкоголя и от курения.При имеющихся жалобах и проявлениях В12-дефицитной анемии необходимо обращение в медицинское учреждение и консультация врача. Выяснить тяжесть анемии и подобрать методы лечения может только врач. В легких случаях достаточно только коррекция питания.При тяжелых проявлениях В12-дефицитной анемии, требуется назначение лекарственных препаратов. Выбор препарата, дозу и кратность приема осуществляет врач. Бесконтрольное применение может нанести вред вашему организму и уж точно не будет полезным.