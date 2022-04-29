Жертвам шизофрении грозит воспалительное заболевание кишечника

Исследование показало, что пациенты с шизофренией подвержены повышенному риску развития воспалительного заболевания кишечника. Его проводили учёные одной из больниц на Тайване.Тайваньские исследователи обнаружили связь между шизофренией и повышенным риском возникновения воспалительного заболевания кишечника (ВЗК). Получено ещё больше доказательств связи между кишечником и мозгом. Исследование также показало, что пациенты с шизофренией сталкиваются с ВЗК в значительно более молодом возрасте. А если шизофрения плохо контролируется, то риск воспалительного заболевания кишечника ещё выше.Если большее количество врачей будет знать об этой связи, то это улучшит диагностику и лечение заболеваний кишечника среди одной из наиболее уязвимых групп пациентов, как полагают исследователи. Они установили, что шизофрения повышает риск ВЗК более чем в три раза. Распространённость этого хронического желудочно-кишечного заболевания отмечается во всех странах мира, но его происхождение или этимология всё ещё остаётся неясным.Шизофрении относится к числу хронических и наиболее тяжелых психических расстройств, она отмечается почти у 1% населения планеты. В распоряжении ученых оказывается всё больше доказательств связи между кишечником и мозгом, и новое исследование в котором приняли участие 116 164 пациента с шизофренией и более 460 000 из контрольной группы подтвердило эту связь.