Подтянутое тело всего за 20 минут в день!

Следуйте нашим инструкциям, и вскоре вы получите стройные ножки и плоский живот.Оглянуться не успеете, как придет пора легких платьев и коротких юбок. Жаль, что вместе с зимней одеждой в шкаф не упрятать и лишние килограммы, которые она так мастерски скрывала. Чтобы вы чувствовали себя стройной и привлекательной, мы подготовили для вас 8 упражнений для похудения. Перед тренировкой сделайте легкую разминку. К каждому упражнению необходимо делать 3 подхода.Тренировка по системе пилатес1. ТизерЭто базовое упражнение в пилатесе, оно хорошо прорабатывает пресс и придает ему заветную рельефность. Лягте на спину, плечи оторвите от пола, поднимите ноги под углом 45 градусов. На выдохе потянитесь руками вперед к ногам и поднимите корпус так, чтобы тело приняло V-позицию. На вдохе опустите корпус.Чтобы держать равновесие, представьте, что на животе у вас мяч.Сделайте 15 повторений.2. Отжимания + боковая планкаЭто одно из лучших упражнений для формирования красивой фигуры — задействует трицепс, плечи, спину, грудь, а также включает в работу пресс и ноги. Станьте в упор лежа и сделайте одно отжимание. На выходе поверните свое тело направо в боковую планку, при этом рукой тянитесь вверх. Задержитесь в этом положении на 5 секунд. Вернитесь в планку. Потом сделайте одно отжимание и повторите аналогичные действия в левую сторону.Сделайте 10 таких повторений.3. ЛодочкаДля укрепления и растяжки мышц спины необходимо делать следующее упражнение. Лягте на живот. Выпрямите руки, прогнитесь и поднимите торс. Бедра остаются на полу. Начните раскачиваться так, чтобы грудь подавалась вперед, а ноги поднимались вверх, а затем наоборот — ноги опускались на пол, а грудная клетка отрывалась от пола.Делайте это упражнение на протяжении 15 секунд.4. Обратные отжиманияТеперь давайте подтянем дряблые руки. Это хорошее упражнение для трицепса и тонуса мышц спины. Сядьте, согнув колени и немного расставив ноги. Руки поставьте чуть позади, ладони разверните к себе. Выпрямите одну ногу и поднимите бедро вверх, перенося вес тела на руки.Далее сделайте этой ногой мах, одновременно сгибайте руки в локтях. Затем опустите ногу и выпрямите руки.Повторите 10 раз для каждой стороны.5. Мостик на одной ногеЛягте на спину, согните колени, руки прижмите к полу. Левой ступней упритесь в пол, а правую ногу поднимите. На вдохе оторвите таз от пола и вытолкните его вверх, а на вдохе опустите вниз.Повторите 15 раз, затем смените ногу.6. Подъем ног лежаРаботаем над нижним отделом брюшного пресса. Лягте на спину, поясницу прижмите к полу, ноги прямые. Руки сомкните за головой, корпус немного оторвите от пола, макушкой тянитесь к потолку. На вдохе поднимите прямые ноги, а на выдохе опустите их к полу. Старайтесь не прогибать спину и не отрывать поясницу.Сделайте 20 повторений.7. ПлиеЭто, казалось бы, простое упражнение прорабатывает каждую мышцу ног. Поставьте ноги широко, разведите носки в стороны. Сделайте глубокий присед. Делайте короткие пульсирующие приседания, держа руки на талии.Повторите 20 раз.8. Плие с выпрыгиваниемИсходное положение такое же, как и в предыдущем упражнении. Теперь после того, как вы присели, выпрыгивайте вверх. Тяните носочки и держите спину прямой. А затем мягко приземляйтесь на пол.Сделайте 20 таких выпрыгиваний.Чтобы закрепить результат и расслабить мышцы, завершите тренировку растяжкой.