В России усиливают меры профилактики холеры
Согласно тексту опубликованного документа, глава ведомства Анна Попова рекомендовала руководству регионов «оценить готовность» к проведению мероприятий по недопущению «завоза и распространения холеры».
Региональные медицинские учреждения должны быть готовы к проведению противоэпидемических мероприятий, если будут зафиксированы случаи заражения холерой. В частности, лаборатории необходимо оснастить оборудованием и препаратами для экспресс- и ускоренной диагностики заболевания.
Новым распоряжением регионы обязали информировать россиян, подлежащих обязательной вакцинации против холеры.
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https://doctor.rambler.ru - Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни
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