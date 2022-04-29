В России усиливают меры профилактики холеры

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На официальном портале нормативных правовых актов появилось постановление главного санитарного врача России о введении дополнительных профилактических мер против распространения холеры.Согласно тексту опубликованного документа, глава ведомства Анна Попова рекомендовала руководству регионов «оценить готовность» к проведению мероприятий по недопущению «завоза и распространения холеры».Региональные медицинские учреждения должны быть готовы к проведению противоэпидемических мероприятий, если будут зафиксированы случаи заражения холерой. В частности, лаборатории необходимо оснастить оборудованием и препаратами для экспресс- и ускоренной диагностики заболевания.Новым распоряжением регионы обязали информировать россиян, подлежащих обязательной вакцинации против холеры.