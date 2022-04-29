Чего нельзя есть при гастрите: врач назвала 15 запретных продуктов

Потеря аппетита, боль под ложечкой, тошнота и рвота, слабость и бледность — все это симптомы гастрита. Отравления, алкоголь и погрешности в питании чаще всего приводят к воспалению стенок желудка.Гастрит — это воспаление желудка, которое возможно в острой, ярко выраженной форме или в виде хронической «болячки», способной дать о себе знать в самый неподходящий момент. Нередко вялое, едва ощутимое воспаление мы даже не замечаем, но оно постепенно захватывает все большую поверхность слизистой. И состояние становится все хуже — тошнит, возникает отрыжка, периодическая боль в проекции желудка.Помимо того, что страдает пищеварение, приходится отказываться от многих любимых продуктов, гастрит опасен еще и своими осложнениями. Он может перетечь в язву, грозящую кровотечением или превращением в опухоль, рак желудка. Уменьшить проявления гастрита и подавлять воспаление способна диета. «Доктор Питер» совместно с врачом Верой Самсоновой выделили топ продуктов, которые могут спровоцировать обострение.Почему желудок воспаляетсяЧаще всего раздражителями становятся кислотоустойчивые бактерии, которых называют Helicobacter pylori. Но они не единственные, кто может провоцировать гастрит.Среди ключевых раздражителей выделяют:алкоголь (особенно отравления им),длительный прием лекарств (НПВС, аспирин),аутоиммунные процессы,тяжелые анемии с дефицитом витаминов В9 и В12.Немалую роль играет и то, что мы едим, поскольку пища может стать как лекарством, так и дополнительным провокатором воспалительного процесса.Пища как провокаторСчитается, что сама по себе пища не провоцирует гастрита, но если признаки болезни уже есть, стоит радикально и немедленно пересмотреть свое питание, дабы в ближайшее время не столкнуться с обострением и мучительной болью на фоне тошноты и рвоты.Если ограничить продукты, обладающие раздражающими свойствами или усиливающие воспаление, и добавить в рацион пищу с противовоспалительными свойствами, мы решим проблему обострений болезни.Если речь идет об остром гастрите, достаточно соблюдения диеты на протяжении 3-4 недель, чтобы состояние улучшилось, и все симптомы исчезли. При хроническом гастрите чаще всего нужно убрать несколько продуктов-провокаторов или отменить некоторые лекарства, чтобы стало гораздо лучше. Естественно, что все изменения в питании подробно обсуждаются с врачом.ТОП-15 продуктов, запрещенных при остром гастритеСреди всего разнообразия продуктов, врачи-гастроэнтерологи выделают те, которые достоверно чаще могут провоцировать обострение воспалительного процесса и усиление симптомов гастрита.цитрусовые и другие кислые фрукты;овощи горько-пряного вкуса (свежий лук разных сортов, чеснок);шоколад и блюда с ним;фастфуд;яичница, жареная на масле;мороженое и пирожные, торты;чипсы и сухарики с различными вкусами;майонез, магазинные соусы и маринады;сало;сосиски, колбасы (вареные, полукопченые и копченые);свежий хлеб (темный, белый);копченая рыба и мясо;помидоры и любые блюда с ними;кукуруза и любые блюда с ней;любые острые и резкие специи (и блюда с ними).Помимо продуктов, есть и напитки, которые могут при их употреблении, усиливать раздражение и воспаление, приводя к тошноте и рвоте, боли в желудке. Это:алкоголь;кофе (в том числе с молоком или сливками);черный крепкий чай (особенно — с сахаром);газированные напитки;энергетики.Все эти продукты и напитки рекомендуется убрать из рациона человека с гастритом на весь острый период и еще примерно на 4-6 недель после него. При хроническом процессе их объем нужно сократить до минимума или полностью исключить, чтобы не допускать обострения.Есть часто и немногоПомимо того, что нужно исключать из своего меню раздражающие продукты, необходимо знать еще и некоторые особенности питания в целом. Даже самые полезные из продуктов и блюд, если между приемами пищи проходит много времени, могут провоцировать неприятные ощущения в животе.Чтобы воспаление уменьшалось, нужно снизить длительность периодов, когда стенки желудка контактируют с кислотой.Поэтому стоит обратить внимание на дробное питание — это примерно 4-6 приемов пищи, объем которых совсем небольшой. Завтраки обеды и ужины могут быть более плотными, но между ним должны быть небольшие перекусы.Боремся с бактериямиКонечно, для эрадикации Helicobacter pylori — вредных бактерий, провоцирующих воспаление и язвы, врач назначит комплексное лечение. Но его можно дополнить и продуктами, которые помогают подавлять активность этих микробов. В эту группу относят разные виды капусты — брокколи, цветную, белокочанную, также сельдерей, кресс-салат и кабачки, морковь, свекла. Чтобы повысить их эффективность можно употреблять овощи в виде крем-супа.Можно есть белковые блюда, но без жарки (паровые, запеченные, отварные), рыбу, морепродукты и моллюсков в отварном виде. Полезны некислые овощи — картофель, тыква, морковь в разных видах (пюре, отварные, тушеные), салаты с огурцом.Допустимо употребление различных каш на половинном молоке или на воде, но без сахара. Можно есть неострый сыр, творог, сметану, нежирное молоко. Мясо и птицу без кожи и жира лучше есть в отварном или тушеном виде, без резких и пряных специй, перца и жарки на жире и в масле.