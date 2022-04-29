Названы основные признаки повышенного уровня сахара в крови

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Известные врачи в статье для издания ETNT назвали основные признаки повышенного уровня сахара в крови. По их словам, сильная жажда и хроническая усталость, в числе прочего, могут быть признаком гипергликемии.Основным признаком повышения уровня сахара в крови врачи назвали сильную жажду и неконтролируемое чувство голода.«Вне зависимости от того, сколько воды вы выпиваете, ваши ткани и мышцы могут быть обезвоженными. Всему виной слишком большое содержание глюкозы в крови. Организму приходится вытягивать всю жидкость из клеток, чтобы разбавить кровь. И чем активнее идет этот процесс, тем больше вы хотите пить. Кроме того, вы постоянно ощущаете чувство голода и чаще обычного посещаете туалет», — объясняют врачи Эми Хесс-Фишл и Лиза М. Леонтис.