Исследователи определили особенности «диеты долголетия»

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Изучение целого ряда работ – от исследований на лабораторных животных до эпидемиологических исследований в человеческих популяциях – дает ученым более четкое представление о том, какая диета может дать наилучшие шансы на более долгую и здоровую жизнь, считает профессор геронтологии Вальтер Лонго из Университета Леонарда Дэвиса.В статье, включающей обзор литературы, опубликованной в журнале Cell, Лонго и соавтор Розалин Андерсон из Университета Висконсина описывают “диету долголетия” – многоуровневый подход, основанный на исследовании различных аспектов диеты, от состава пищи и количества потребляемых калорий до продолжительности и частоты периодов голодания.“Мы изучили связи между питательными веществами, голоданием, генами и долголетием у короткоживущих видов и связали эти связи с клиническими и эпидемиологическими исследованиями у приматов и людей, включая долгожителей. Используя мультисистемный и многоуровневый подход, основанный на более чем столетних исследованиях, мы можем приступить к определению диеты долголетия, которая станет прочной основой для диетических рекомендаций и будущих исследований”. – рассказывают исследователи.В анализ были включены такие популярные диеты, как полное ограничение калорий, кетогенная диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, вегетарианская и веганская диеты, а также средиземноморская диета.Авторы сообщают, что ключевыми характеристиками оптимальной диеты являются умеренное или высокое потребление углеводов из нерафинированных источников, низкое, но достаточное количество белка из преимущественно растительных источников и достаточное количество растительных жиров, обеспечивающих около 30 процентов энергетических потребностей.В идеале все ежедневные приемы пищи должны происходить в течение 11-12 часов, что позволяет проводить ежедневное голодание, а 5-дневный цикл голодания или имитация голодания каждые 3-4 месяца может также помочь снизить резистентность к инсулину, кровяное давление и другие факторы риска для людей с повышенным риском заболеваний, добавил Лонго.Он описал, как может выглядеть питание для долголетия в реальной жизни: “Много бобовых, цельного зерна и овощей; немного рыбы; никакого красного мяса или переработанного мяса и очень мало белого мяса; низкое содержание сахара и рафинированного зерна; хорошее содержание орехов и оливкового масла, а также немного темного шоколада”.