Невролог перечислила семь сопровождающихся слабостью в ногах опасных болезней

Врач-невролог, алголог Ольга Ларионова перечислила семь сопровождающихся слабостью в ногах опасных болезней. В этих случаях, говорит Ларионова, слабость не связана с переутомлением или стрессом.Так, указала она, слабость указывать на инсульт в области головного мозга, тогда она проявляется с одной стороны и может сопровождаться онемением одной половины тела, нарушением речи или непониманием речи других, асимметрией лица, головокружением, нарушением равновесия, резкой головной болью, потерей сознания. Это может быть и спинальный инсульт — это острое нарушение спинномозгового кровообращения, уточняет Ларионова. Тогда слабость сопровождается преходящим нарушением чувствительности и функций тазовых органов, а также болью в позвоночнике, говорит врач.