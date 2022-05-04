«Золотая формула» похудения от эндокринолога: как быстро сбросить вес

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По словам эндокринолога, кандидата медицинских наук Зухры Павловой, есть простое правило быстрого похудения.Речь идет о формуле поддерживающей калорийности. Вначале нужно свой вес умножить на коэффициент активности. При малоактивном образе жизни коэффициент активности равен 28, при средней активности — 31 (это могут быть 10 000 шагов в сутки и две-три тренировки за 7 дней), а если вы тренируетесь 5 дней и более — 35.— Чтобы начать худеть, надо вычесть из полученной цифры 10-15 процентов. Это 200-300 ккал, примерно одна булочка с изюмом, если вы еще помните, что это такое, — написала эксперт в своем аккаунте в соцсети.Число, которое вы получили, — количество килокалорий, которое можно себе позволить в сутки, если хотите похудеть.При весе в 75 килограммов и средней активности умножим 75 на 31 и вычтем из 10%. Получаем 2092 — это количество калорий, которое, если воспользоваться предложенной формулой, нужно употреблять, чтобы начать худеть.Для еще более эффективного похудения нужно пить больше воды комнатной температуры, добавила Павлова.Эксперты отмечают, что обращать снимание нужно не только на вес, но, главным образом на талию. Увеличение окружности талии, то есть жир на животе, нотносится к прямым признакам инсулинорезистентности, что приводит к развитию сахарного диабета второго типа. Измерьте свою талию. Для мужчин критической отметкой является талия 102 сантиметра, для женщин — 88.Вот несколько правил, которые помогут похудеть без вреда для здоровья:Питайтесь сбалансированно. Рацион должен включать белки, жиры и углеводы. Считайте калории. Это нужно делать только какое-то время, потом вы сможете определять калорийность блюда «на глаз». Нужно, присутствовал дефицит полученной энергии по сравнению с потраченной. Оптимальный дефицит – 15-20%.Больше двигайтесь - бегайте, танцуйте, ходите, плавайте. Делайте только то, что вам нравится. Ненавидите бег - катайтесь на велосипеде.Не ешьте на ночь.Высыпайтесь. Недосып прямо влияет на вес, замедляя обмен веществ и «пробуждая» гормоны голода - грелин и лептин.