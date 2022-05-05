Содовая терапия: Как, сколько и когда правильно принимать соду

Какие лабиринты проходит сода внутри организма и как? ?влияет на различные системы и органы,? ?в? ? каких случаях? ?ее следует? ?«впускать?»? в себя,? ?а когда не стоит?? ?Оказывается,? ?многое зависит и от времени ее? ? употребления,? ?и от температуры раствора.? ?Тайны содовой терапии раскрывает диетолог Борис Скачко.Раствор? пищевой соды в воде имеет? кислотность? (?рН?) ?– 8,5.? ?Когда мы ею полощем рот,? ?убираются воспалительные процессы,? ?улучшается состояние зубов и десен,? ?уходят патогенные микробы.? ?Для этого на? ?200? ?мл воды достаточно? ?1? ?ч.? ?л.? ?соды без горки.?Особенности оздоровление содойКак не навредить пищеводу и желудкуКогда сода помогает желчному пузырю и кишечнику, а когда... наоборотКак облегчить кашель и легко удалить мокротыЧто происходит, если соду принимать неправильноКак лучше удалить соду через почкиКак избежать коварства содыНо? ?какие лабиринты проходит сода внутри организма и как? ?влияет на различные системы и органы,? ?в? ?каких случаях? ?ее следует? ?«впускать?»? в себя,? ?а когда не стоит?? ?Оказывается,? ?многое зависит и от времени ее? ? употребления,? ?и от температуры раствора.? ?Тайны содовой терапии раскрывает диетолог Борис Скачко.В связи с уходом администратора и невозможностью поменять создателяКак не навредить пищеводу и желудкуВ основе лечения содой лежит ее способность создавать щелочную среду,? ?в которой не могут жить и размножаться вирусы,? ?простейшие и бактерии.? ?А? ?условия экономического кризиса и недоверие к врачам заставляет? ?большинство людей искать простое,? ?доступное и,? ?самое главное,? ?-? ?дешевое средство лечения,? ?которое можно проводить в домашних условиях.? ?Пищевая сода имеется на кухне у каждого.? ?Но вот как правильно ее использовать,? ?не каждый знает.? ?Показатель кислотности? ?пищевой соды? ?в горячей воде,? ?при температуре? ?выше? ?500С,? ?резко возрастает? ?-? ?до? ?14.? ?Практически,? ?это самая сильная щелочь.? ?И если ее? ?вводить в свой организм,? ?то при этом не просто подавляются микробы,? ?а еще? ?и? ?сжигается слизистая полости рта.? ?Полоскать таким содовым раствором? ?ни в коем случае нельзя.? ? А? ?если его? ?проглотить,? ?то он въестся в? ?слизистую? ?пищевода? ?и вызовет в нем химический ожог.Поэтому важно правильно приготовить содовый раствор.? ?Нормальная рН? ?желудка? ?для переваривания пищи состоит от? ?0,9? ?– 2,5.? ?Для того чтобы он? ?не пострадал,? ?нужно чтобы сода как можно быстрее проскочила через желудок.? ?С низким рН сода просто за? ?15-20? ?секунд? проходит по пищеводу.? ?И если? ?растворить ее просто в теплой воде и выпить,? ?она быстро пройдет желудок? ?и? ?в нем не выработается соляная кислота.? ?Сода выйдет через двенадцатиперстную кишку.Индикатором того,? ?что все сделано правильно,? ?является? ? отсутствие? ?отрыжки.? ?Если же отрыжка появилась,? ?это означает,? ?что в желудке находилась соляная кислота.? ?Сода на нее прореагировала,? ?произошла реакция нейтрализации,? ?образовался углекислый газ и желудок удалил его путем отрыжки.? ?В этом случае сода раздражает слизистую желудка,? ?что грозит его? ?атрофией.?Когда сода помогает желчному пузырю и кишечнику, а когда... наоборотПройдя желудок,? ?пищевая сода попадает в? ?двенадцатиперстную кишку.? ?Если она в здоровом состоянии,? ?соблюдены щелочные условия,? ?сода активно всасывается? в кровь и? ?полностью? ?попадает в печень.? ?И как только сода попала в печень,? ?она вырабатывает желчь? (?таким образом? ?она? ?чистит кровь?)? и? тут же отфильтровывает ее в желчь и желчный пузырь.? ?Именно поэтому? ?рН? ?нормальной? ?желчи,? ?которую вырабатывает печень? ?-? ?7,5-8,2.? ?И она? ?практически подтягивается к тому показателю кислотности,? ?которую имеет? ?исходный раствор соды? (?8,5?)?.?Желчь периодически накапливается в желчном пузыре и имеет рН? ?7? ?-? ?8.? ?Печеночная? ?желчь? ?в щелочном виде? ? попадает в? ?двенадцатиперстную кишку,? ?где она нужна,? ?чтобы активировать? липазу? ?в поджелудочной железе? ? и способствовать перевариванию жиров.? ?Но она нужна еще для одной цели.? ?Кислое содержимое желудка,? ?щелочной сок поджелудочной железы,? ?желчь очень жестко и активно подавляют те бактерии,? ?которые? ? прошли кислый барьер желудочного сока.? ?И фактически желчь? ?– это самый сильный? ?дезинфектор.Патогенные бактерии убиваются в желудке кислотой и добиваются щелочным содержимым желчи? ?и соком? ?поджелудочной железы? ?-? ? происходит? ?автоматическое лечение дисбактериоза кишечника.? ?Но если? ?имеется застой желчи,? ?дискинезия? ?желчного пузыря,? ?с которой вы не знаете,? ?как справиться,? ?если в желчном пузыре имеется воспалительный процесс? ?– холецистит,? ?щелочность начинает уменьшаться,? ?а? ?нарастает? ?кислотность.В таком случае рН содержимого желчного пузыря может дойти до? ?4.? ?Это уже достаточно кислое содержимое.? ?И когда эта кислота попадает в? ?двенадцатиперстную кишку,? ?о какой дезинфекции содержимого может идти речь?? ?Дискинезия желчного пузыря провоцирует дисбактериоз.? ?А задание? ?его состоит как раз в том,? ?чтобы? ?дезинфицировать содержимое кишечника и предупреждать дисбактериоз.Как облегчить кашель и легко удалить мокротыПройдя через печень,? ?она проскакивает сердце и попадает в легкие.? ?И здесь сода разжижает мокроту и? ? увеличивает? ее? ?образование.? ?Вот в этой ситуации? ? реально происходит лечение содой? ?обычного? кашля при трахеите,? ?бронхите и даже пневмонии.? ?Но? ?в этих случаях? ? лучше использовать? ?соду,? ?растворенную в молоке.? ?Его нужно прокипятить,? ?дать ему? ?остынуть и слить в емкость,? ?в которой вы будете готовить лечебный напиток.?Соду кладете тогда,? ?когда эту емкость можно спокойно держать в руках,? ?то есть,? ?температура должна? ?быть ниже? ?500С.? ?1? ?ч.? ?л.? ?соды? ? (без горки?) ?положить в молоко,? ?размешать,? ?добавить? ?любой жир,? ?например? ?1? ?десертную ложку сливочного? ?или растительного? ?масла,? ?а еще лучше? ?-? ?барсучий или медвежий жир,? ?которые? обладают? ?более лечебными свойствами.? ?Это смягчит? ?воздействие соды на пищеварительную систему и облегчит образование мокроты.? ? Для вкуса? ?в теплое молоко? ?можно добавить? ?1? ?ст.? ?л.? ?меда.? ?Размешать? ?и выпить.?Но важно? ?-? ?когда?? ?Кашель облегчится.? ?Однако важно перевести сухой кашель во влажный,? ?чтобы? ?помочь? ?легким самоочиститься.? ?О том,? ?что? ? система самоочищения работает,? ?свидетельствует именно? ?мокрота,? ?которая образовывается в легких.? ?Но также нужно обеспечить легкое удаление этой мокроты.? ?Поэтому при бронхиальной астме в стадии обострения ни в коем случае такое средство от кашля? ?применять нельзя.? ?А вот при бронхиальной астме в стадии ремиссии? ?– можно.? ?При бронхите,? ?трахеите,? ?даже при бронхите с астматическим компонентом? ?– можно.Но опять-таки,? ?нужно учитывать,? ?что проходимость бронхов максимально велика в диапазоне от? ?12? ?до? ?16? ?часов дня.? ?Для всасывания в кровь соды,? ?для лечения мокроты такому средству потребуется? ?30-60? ?мин.? ? Поэтому? первый стакан такой смеси нужно выпить? ? обязательно натощак? ?часиков в? ?11.00,? ?тогда легкие пропустят соду легко и просто,? ? и? ?произойдет? ?самоочищение.? ?Второй стакан следует выпить? ? в? ?15.00? ?– 16.00.? ?И этого будет? ?достаточно.?Если? ?же выпить ее на ночь,? ?возникнет совершенно иная ситуация.? ?И мокроты много выделится,? ?и откашливание будет мощным,? ?но вы не будете спать.? ?Нервная система не будет восстанавливаться.? ?И можно доиграться до приобретения еще одной неприятности.? ?Уровень гормонов в темную часть суток снижается,? ?а бронхи после? ?16.00? ? -? ?суживаются.? ?И когда вы добавляете содержимое? (?раствор соды с молоком?) ?в просвет бронхов,? ?вы наигрываете бронхоспазм,? ?увеличиваете степень одышки.? ?Но ведь все то же самое можно сделать безопасно для здоровья.? ?Просто? ?– в совершенно другое время.? ?Что происходит, если соду принимать неправильноЕсли сода используется неправильно,? ?если изменения рН происходят на уровне печени или кишечника? ?– нарушаются пищеварение и микрофлора кишечника,? ?развивается или обостряется дисбактериоз кишечника.? ?Сода в данном случае? ?может вызвать увеличение белка,? а значит перегрузку печени и почек белковыми токсинами,? ?и перегрузку органов дыхания.? ?Вместе с питьевой содой туда попадают и токсические вещества.? ?И в этом случае,? ?если имеется застой желчи,? ?обостряется любая патология органов дыхания.? ?И вы топчетесь на месте.?Патология органов дыхания очень связана с патологией системы пищеварения и содержимым кишечника.? ?Меридиан легких связан с меридианом толстого кишечника,? ?а между ними стоит фильтр? ?– печень,? ?которая,? ?если отсекает токсины,? ?они остаются только на уровне кишечника и печени,? ?если не отсекает? ?– они идут в органы дыхания,? ?подавляют там иммунитет и? ?появляются? ?любые воспалительные заболевания,? ?болезни? ?органов дыхания,? ?любые инфекционные? ?и вирусные заболевания.?Как лучше удалить соду через почкиКогда сода прошла легкие,? ?она попадает в системный кровоток и частично удаляется через почки.? ?Как сделать,? ?чтобы через почки сода удалялась лучше?? ?С теплым? ?молоком.? Максимум активности почек в? ?15.00-17.00.? ?Увеличивается образование щелочной мочи.? ?В этом случае происходит? ?хорошее лечение содой солевого диатеза? ?– подагры,? если ее вызвали оксалаты и ураты.Однако более щелочная моча,? ?растворяя песочек,? ?может? ?по-разному среагировать.? ?У мужчин,? ? проходя мимо простаты,? ?способствовать? ?развитию простатита? (?воспаление простаты?)?,? ?у женщин? ?– могут? ? обостриться? ?цистит? (?воспаление мочевого пузыря?)? или уретрит? (?воспаление уретры?)?,? ?или же,? ?если они были в скрытом состоянии,? ?проявиться.Как избежать коварства содыОднако? ?пищевая? ?сода? ?– не такое простое вещество.? ?Ее? ?испытывали токсикологи и применили к ней? ?показатель ЛД50? ?– это летальная доза,? ?при которой? ?может погибнуть половина людей,? ?принявших вещество,? ?которое потенциально ядовито.? ?Для соды? ?она составляет? ?4? ?г на? ?1? ?кг веса? (?при весе в? ?60? ?кг это приблизительно? ?250? ?г?)?.? ?В обычной полукилограммовой пачке соды? ?– два ЛД50.? ?То есть,? ?из двух,? ?употребивших? ?водночасье? ?напополам такую пачку,? ?один человек может? ?погибнуть.? ?Здесь,? ?как и во всем остальном важно соблюдать дозировку.Потому? ?соду нужно принимать в меру и в том случае,? ?когда она действительно необходима.?