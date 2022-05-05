Делаем средство против клещей своими руками

Каждый год то и дело всплывает страшная статистика о том, как много людей уже пострадали от укуса клеща в этом и прошлых сезонах. Как найти эффективное средство от клещей для людей? Предлагаем попробовать сделать его самостоятельно.Клещи - переносчики тяжелых заболеваний, которые могут оказаться смертельно опасными. Среди этих неприятностей — клещевой энцефалит, болезнь Лайма (боррелиоз), а также некоторые заболевания питомцев, например, пироплазмоз у собак.Лучшее средство от клещей: важные рекомендацииПосле каждой прогулки в лесу или парке внимательно осматривайте себя и питомцев. Также это стоит обязательно делать на даче. Клещ присасывается не сразу, как правило, он ползает по телу в поисках подходящего места в течение нескольких часов. Поэтому регулярные осмотры являются лучшим средством профилактики укуса клеща для людей.Особенно активны эти насекомые в начале и в конце сезона (то есть в апреле-мае и сентябре-октябре). В эти месяцы старайтесь реже гулять в траве, особенно густой и высокой. Избегайте также сухой травы. Велика вероятность получить укус во время уборки сухой травы на даче.Старайтесь носить высокую обувь, а на лесных прогулках заправляйте штаны в носки.Если вы все-таки пострадали от укуса, извлеките насекомое с помощью нитки или специального пинцета. Как можно скорее обратитесь в лабораторию, чтобы исследовать клеща, исключить возможность серьезных заболеваний и при необходимости сразу начать лечение.Народные средства от клещей для людейЧтобы защитить себя и своих близких можно использовать готовые репелленты из магазина. А можно создать эффективное отпугивающее средство своими руками.Вам понадобится:Уксус столовый — 2 стакана.Вода — 1 стакан.Эфирное масло эвкалипта — 10 капель.Цитрусовое эфирное масло — 10 капель.РецептСмешайте все ингредиенты и поместите в распылитель.Обрызгайте одежду и обувь перед выходом на природу. Особое внимание уделите манжетам, воротнику, зоне вокруг щиколоток. Можно использовать репеллент также для защиты внешней стороны палатки, рюкзака и спального мешка.Каждые 3 дня защиту нужно обновлять, нанося средство повторно.