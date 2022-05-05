Врач-диетолог Соломатина назвала самые опасные для организма продукты

Эксперт в вопросах питания Елена Соломатина констатирует, что одним из самых опасных для человеческого организма продуктов являются трансжиры.В своем интервью Соломатина рассказала, что трансжиры могут быть результатом промышленной обработки растительных масел. Специальные технологии позволяют получать из таких жидких масел твердые жиры – иначе говоря, гидрогенизированные. Одним из образцов такого гидрогенизированного жира является маргарин.Кроме того, трансжиры образуются, когда растительные масла подвергаются агрессивной термообработке – например, в процессе жарки. Признаком этого становится дым: если масло, на котором жарят продукты, начинает дымиться, значит, происходит образование трансжиров.«При нагреве масел выделяется опасный канцероген, вызывающий рак, – акриламид. Он способствует мутациям и разрушению клеток», - заметила Елена Соломатина.Также среди самых опасных для организма продуктов врач назвала многочисленные изделия промышленного производства, в которых много искусственных добавок.«Консерванты, красители и усилители вкуса в пище вызывают образование так называемых свободных радикалов, разрушающих клетки организма. Это один из механизмов старения и заболеваний», - предупредила эксперт.Помимо названных, опасными являются и продукты с добавленным сахаром. Поедая такие продукты, человек поглощает большое количество простых углеводов, призванных быстро восполнять серьезные энергетические затраты. Однако современные люди не тратят такого количества энергии, чтобы требовался столь мощный углеводный заряд – в результате поглощаемый сахар не расходуется, оседает в организме.«Сахар, который остается в кровяном русле, разъедает эндотелий сосудов, вызывает микровоспаления», - заявила Соломатина.Врач уточнила, что именно на поврежденных участках сосудах возникают атеросклеротические бляшки, способствующие инфаркту, инсульту.В свою очередь, продукты, содержащие высокие дозы скрытой соли, не менее опасны для организма. К ним относятся сосиски, колбасы, сыры, соусы, многие виды хлеба, другие готовые продукты питания.«Переизбыток соли задерживает жидкость в организме, повышает давление и может вызвать рак желудка», - подвела черту эксперт.