Неврологи рассказали, когда головная боль может быть сигналом серьезной болезни

По словам специалистов, пульсирующая головная боль может быть серьезным поводом для беспокойства. При появлении такой боли следует немедленно явиться к врачу, ведь частые головные боли могут указывать на наличие значительных проблем со здоровьем. Невропатолог Павел Хорошев поделился информацией о том, как распознать под головной болью более серьезные проблемы.Доктор рассказал, что сильная утомляющая головная боль может служить прямым признаком нарушения кровоснабжения головного мозга. В случае появления таких болей крайне важно заблаговременно обратиться к врачу.Врач- невропатолог Хорошев предупредил, что ни в коем случае нельзя пренебрегать подобными сигналами организма. Резкие, частые и порой нестерпимые боли в голове могут быть важным сигналом о том, что с организмом что-то не так. Долгое игнорирование такой проблемы может привести к инвалидизации и даже преждевременной смерти.Сообщается, что одним их факторов возникновения головной боли может послужить недостаточное количество сахара в организме. Данный недуг может вызвать развитие разнообразных более серьезных болезней. Также головные боли имеют свойство возникать после употребления холодной пищи. Это объясняется резким снижением температуры сосудов крови, которые располагаются вокруг нервных волокон.