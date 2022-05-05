Диетологи назвали максимально полезные для сердца овощи

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Заболевания сердца занимают во всем мире лидирующие места в причинах смертности. Поэтому исследователи постоянно изучают не только способ лечения, но и уделяют много внимания вопросам профилактики кардиологических нарушений.Важность правильного питание никто не ставит под сомнение. При этом врачи ищут, какие именно пищевые привычки способствуют максимальному сохранению здоровья сердца. Чтобы оно функционировало нормально, без напряжения, ему необходимы определенные витамины и микроэлементы, которые, являясь электролитами, улучшают проводимость нервного импульса.Овощи, относящиеся к зеленым листовым, самые полезные. В первую очередь это шпинат и капуста кале (встречается также название кейл), или кудрявая капуста. Эти овощи можно есть сырыми, готовить на пару или тушить, при щадящих способах приготовления, в них остается максимум полезного.«Множество людей по всему земному шару наносят ущерб собственному здоровью о того, что лишают себя регулярного употребления зеленых овощей» – считают некоторые исследователи.Есть данные, которые вывели в результате наблюдений за множеством пациентов разных возрастов, что ежедневное употребление зеленых овощей снижает риск сердечных заболеваний на 16%.