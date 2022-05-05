У тяжёлого ковида обнаружили опасных родственников

Тяжёлая форма COVID-19 имеет генетические связи с некоторыми другими болезнями. К такому выводу пришли исследователи из Brigham and Women’s Hospital в Бостоне.Американские учёные обнаружили генетические связи тяжёлой формы COVID-19 с некоторыми другими медицинскими расстройствами, включая ХОБЛ и диабет. А их наличие увеличивает риск более тяжелой формы коронавируса, как показали наблюдения. Связанные с тяжёлым COVID-19 генетические варианты, которые приводят к более серьёзным симптомам у некоторых пациентов, также имеют связь с хорошо известными факторами риска тяжелых болезней.Эти генетические варианты или перманентные изменения в ДНК генов иногда называются мутациями, их также обнаруживали у людей с повышенным тромбообразованием, диабетом второго типа и заболеваниями сердца. Выявлены генетические связи между тяжёлым COVID-19 и нейтропенией или аномально низкой концентрации нейтрофилов, которые производят белые клетки крови у людей с африканским и испанским происхождением, но не у европейцев.Природа этих ассоциаций показывает, как вирус оказывает давление на определённые точки иммунной системы человека. В результате, наш иммунитет постоянно балансирует между сражением с инфекцией и сохранением достаточного контроля над тем, чтобы она не стала аутоиммунным процессом, который начнёт атаку самого организма.