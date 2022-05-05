Издание Al Jazeera рассказало о пользе жирной рыбы, орехов и ягод для женщин

Специалисты рассказали, что употребление простых и привычных продуктов может помочь поддержать здоровье женщинам. Перечислены 6 продуктов, которые помогут поддержать женское здоровье.Жирная рыба служит отличным источником энергии, омега-3 кислот и витамина D. Данные элементы способствуют появлению чувства насыщения. Также данные элементы помогают снизить тягу к углеводам, что приведет к уменьшению потребляемых калорий. Исследования показали, что добавление жирной рыбы в рацион способствует снижению риска преждевременной смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы более чем на 33%.Грецкие орехи помогут нормализовать режим сна и снизить уровень холестерина. Употребление орехов способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечается, что 90% женщин расположены к развитию подобных заболеваний. Грецкие орехи имеют положительное влияние на кровообращение. Также от них не начнет расти вес.В налаживании работы желудочно кишечного тракта помогут ягоды. В их состав входит фолиевая кислота и витамин С, которые имеют большое значение для организма женщин детородного возраста. По словам специалистов, клубника положительно влияет на концентрацию внимания и работу головного мозга. Также для поддержания здоровья женщин рекомендуется употреблять богатую клетчаткой фасоль, овес, натуральное молоко.