Сомнолог рассказала о простых способах восстановить режим и нормализовать сон
По мнению сомнолога, полноценный сон помогает организму отдохнуть и готовит психику к напряженным ситуациям, которые могут ждать человека на следующий день.
«Одна из важный функций сна — это восстановление не только физических сил, но и эмоциональной сферы. Нужно спать полноценно, качественно и свою индивидуальную норму сна, чтобы нормально реагировать на события»,
— говорит она. Если не выспаться, выдержать стресс будет труднее.
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