Сомнолог рассказала о простых способах восстановить режим и нормализовать сон

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Ведущая направления «Медицина сна» в Центральной клинической больнице Управления делами президента России, врач-сомнолог Дарья Лебедева считает, что существуют простые способы восстановить режим и нормализовать сон.По мнению сомнолога, полноценный сон помогает организму отдохнуть и готовит психику к напряженным ситуациям, которые могут ждать человека на следующий день.«Одна из важный функций сна — это восстановление не только физических сил, но и эмоциональной сферы. Нужно спать полноценно, качественно и свою индивидуальную норму сна, чтобы нормально реагировать на события»,— говорит она. Если не выспаться, выдержать стресс будет труднее.