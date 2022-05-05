Сомнолог рассказала о простых способах восстановить режим и нормализовать сон

Ведущая направления «Медицина сна» в Центральной клинической больнице Управления делами президента России, врач-сомнолог Дарья Лебедева считает, что существуют простые способы восстановить режим и нормализовать сон.

По мнению сомнолога, полноценный сон помогает организму отдохнуть и готовит психику к напряженным ситуациям, которые могут ждать человека на следующий день.

«Одна из важный функций сна — это восстановление не только физических сил, но и эмоциональной сферы. Нужно спать полноценно, качественно и свою индивидуальную норму сна, чтобы нормально реагировать на события»,

— говорит она. Если не выспаться, выдержать стресс будет труднее.
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