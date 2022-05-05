Госпитализация с ковидом старит мозг на 20 лет

Попавшие в больницу с коронавирусной инфекцией люди могут столкнуться с ускорением процессов старения мозга на 20 лет. А их уровень IQ уменьшится на 10 пунктов, как показало исследование ученых из Кембриджского университета.Госпитализация с коронавирусной инфекцией может на два десятилетия состарить мозг, как выяснили эксперты. А это составляет эквивалент снижения уровня IQ на 10 пунктов. Десятки исследователей приходили к выводу о том, что коронавирус повреждает функционал мозга, но учёные впервые тщательно оценили уровень этих повреждений.Исследователи оценили когнитивные навыки 46 пациентов со средним возрастом в 51 год, госпитализированных с коронавирусом в 2020-м. Каждого третьего подключали к искусственной вентиляции лёгких. Все участники исследования прошли через различные тесты на память, внимательность и другие качества интеллекта через 6 месяцев после установки диагноза. Результаты этих тестов были сопоставлены с аналогичными показателями 66 000 человек из контрольной группы.Они продемонстрировали, что пережившие коронавирус менее точно справлялись с тестами, демонстрируя сниженную реакцию. Особенно плохо им удавались испытания, в которых нужно было найти подходящие слова для описания тех или иных проблем. Это называется вербальными аналогиями. Наиболее часто с этим сталкивались лица, которые пережили так называемый «туман в голове», как один из симптомов ковида.