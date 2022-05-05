Диетолог дала советы по похудению после майских праздников
Большая часть лишнего веса, появляющегося после коротких майских праздников, — результат задержки жидкости в организме, считает Соломатина. Чтобы от него избавиться, достаточно убрать из рациона соль и устроить разгрузочный день. Если же хочется похудеть сильнее, план действий будет другим.
Реабилитация после праздников
«Кому-то, например, удобно и интересно интервальное голодание как вариант избавления от лишнего веса. Если нет никаких противопоказаний, сопутствующих заболеваний, таких как диабет, гастрит и прочее, такой формат питания вполне подходит, — утверждает диетолог. — Главное, чтобы в рационе оставалось необходимое количество питательных веществ, чтобы они все равно поступали. Но, конечно, такой вариант подходит не всем».
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