Диетолог дала советы по похудению после майских праздников

Чтобы избавиться от лишнего веса после майских праздников, следует отказаться от соленого и жареного, нормализовать сон, восстановить прежний режим питания и включить в рацион овощи, фрукты и другие продукты, которые богаты клетчаткой.Большая часть лишнего веса, появляющегося после коротких майских праздников, — результат задержки жидкости в организме, считает Соломатина. Чтобы от него избавиться, достаточно убрать из рациона соль и устроить разгрузочный день. Если же хочется похудеть сильнее, план действий будет другим.Реабилитация после праздников«Кому-то, например, удобно и интересно интервальное голодание как вариант избавления от лишнего веса. Если нет никаких противопоказаний, сопутствующих заболеваний, таких как диабет, гастрит и прочее, такой формат питания вполне подходит, — утверждает диетолог. — Главное, чтобы в рационе оставалось необходимое количество питательных веществ, чтобы они все равно поступали. Но, конечно, такой вариант подходит не всем».