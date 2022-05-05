Кардиолог Кореневич рассказала, может ли случиться инфаркт при нормальном давлении

К сожалению, даже нормальное артериальное давление не может дать 100-процентную гарантию, что вас не настигнет инфаркт.Гипертония считается одной из главных причин, влияющих на риск инфаркта. Однако, по словам кардиолога Анны Кореневич, инфаркт может случиться, даже если с артериальным давлением у вас все в порядке.- То есть при гипертонии риск получить инфаркт гораздо выше. Тем не менее, при определенных обстоятельствах случаются инфаркты и при абсолютно нормальном давлении. Просто потому, что у инфаркта есть много других причин, — рассказала кардиолог подписчикам своего YouTube-канала.Так, кроме повышенного уровня холестерина и сахара в крови, этот риск, к примеру, повышают эмоции, которые мы испытываем.- К инфаркту ведут наши эмоциональные проблемы, которые мы накапливаем годами и даже десятками лет. Поэтому количество инфарктов, инсультов, аритмий, гипертонии и прочих сердечно-сосудистых заболеваний растет год от года. Наша жизнь стремительно меняется, идет большой поток информации, под который не все успевают адаптироваться. И у тех, кто не успевает, накапливаются эти эмоциональные проблемы и травмы, заблокированные стрессы, неразрешенные задачи — все это в итоге выливается в соматические заболевания, — объясняет кардиолог и психолог Анна Кореневич.Поэтому даже при нормальном артериальном давлении не стоит особо расслабляться в расчете, что инфаркт вам совсем не угрожает. Доктор напомнила, что важно для его профилактики:следить за питанием,заниматься физической активностью,нормально отдыхать,вовремя ложиться спать,дозированно читать новости и смотреть телевизор.- И, конечно, надо регулярно проходить диспансеризацию, особенно начиная с 35 лет. Потому что инфаркт молодеет. Надо вовремя обнаружить факторы риска и принять соответствующие меры, — добавила доктор.Как распознать предвестники инфарктаРанее Анна Кореневич перечисляла симптомы, которые появляются у каждого второго пациента за несколько дней до инфаркта. Кстати, среди них нет упоминания про резкие боли в области сердца.первый и самый частый признак — появление жжения, давления и сжатия в груди во время физической нагрузки (не спустя 2-3 часа, а именно на пике). Жжение и сдавливание может быть не только в груди, но также в левой или правой руке, сразу в обеих, в передней поверхности шеи и даже в нижней челюсти.зимой это ощущение жжения загрудиной или целиком в груди может появляться при выходе на мороз, холод. По словам врача, если вы вышли на улицу в минусовую погоду и почувствовали жжение в груди, которое прошло через пару минут, — надо идти к кардиологу.появление жжения или сдавливания в груди в утренние часы, которые тоже быстро проходят *максимум через 15 минут).