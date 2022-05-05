Кардиолог Кореневич рассказала, может ли случиться инфаркт при нормальном давлении
Гипертония считается одной из главных причин, влияющих на риск инфаркта. Однако, по словам кардиолога Анны Кореневич, инфаркт может случиться, даже если с артериальным давлением у вас все в порядке.
- То есть при гипертонии риск получить инфаркт гораздо выше. Тем не менее, при определенных обстоятельствах случаются инфаркты и при абсолютно нормальном давлении. Просто потому, что у инфаркта есть много других причин, — рассказала кардиолог подписчикам своего YouTube-канала.
Так, кроме повышенного уровня холестерина и сахара в крови, этот риск, к примеру, повышают эмоции, которые мы испытываем.
- К инфаркту ведут наши эмоциональные проблемы, которые мы накапливаем годами и даже десятками лет. Поэтому количество инфарктов, инсультов, аритмий, гипертонии и прочих сердечно-сосудистых заболеваний растет год от года. Наша жизнь стремительно меняется, идет большой поток информации, под который не все успевают адаптироваться. И у тех, кто не успевает, накапливаются эти эмоциональные проблемы и травмы, заблокированные стрессы, неразрешенные задачи — все это в итоге выливается в соматические заболевания, — объясняет кардиолог и психолог Анна Кореневич.
Поэтому даже при нормальном артериальном давлении не стоит особо расслабляться в расчете, что инфаркт вам совсем не угрожает. Доктор напомнила, что важно для его профилактики:
следить за питанием,
заниматься физической активностью,
нормально отдыхать,
вовремя ложиться спать,
дозированно читать новости и смотреть телевизор.
- И, конечно, надо регулярно проходить диспансеризацию, особенно начиная с 35 лет. Потому что инфаркт молодеет. Надо вовремя обнаружить факторы риска и принять соответствующие меры, — добавила доктор.
Как распознать предвестники инфаркта
Ранее Анна Кореневич перечисляла симптомы, которые появляются у каждого второго пациента за несколько дней до инфаркта. Кстати, среди них нет упоминания про резкие боли в области сердца.
первый и самый частый признак — появление жжения, давления и сжатия в груди во время физической нагрузки (не спустя 2-3 часа, а именно на пике). Жжение и сдавливание может быть не только в груди, но также в левой или правой руке, сразу в обеих, в передней поверхности шеи и даже в нижней челюсти.
зимой это ощущение жжения загрудиной или целиком в груди может появляться при выходе на мороз, холод. По словам врача, если вы вышли на улицу в минусовую погоду и почувствовали жжение в груди, которое прошло через пару минут, — надо идти к кардиологу.
появление жжения или сдавливания в груди в утренние часы, которые тоже быстро проходят *максимум через 15 минут).
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