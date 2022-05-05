Лучшие средства против зуда кожи головы

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К доктору Мартину Скарру обратилась пациентка с псориазом на коже головы, против которого неэффективны никакие средства. Аналогичная проблема наблюдается у её матери, двух детей и брата.Псориаз - это хроническое воспалительное расстройства, которое, как правило, приводит к скоплению шелушащихся участков кожи на коже. Это результат ускоренного образования клеток кожи, что, по всей видимости, связано с нарушениями в работе иммунной системы. При этом псориаз вызывает последствия не только для кожи. Например, приблизительно у каждого третьего появляется разновидность артрита в суставах. Он может передаваться по наследству, но такие вредные привычки, как курение, злоупотребление алкоголем и наличие ожирения увеличивают риск его развития.Псориаз протекает с разной степенью тяжести. Судя по всему, вы уже пробовали шампуни на основе каменноугольной смолы, которые замедляют рост новых клеток кожи, а также стероиды для местного применения вроде бетаметазона. Любопытно было бы узнать, получали рецепт на кальципотриол - производное витамина D? Доказано, что он подавляет рост клеток, которые приводят к образованию чешуйчатых бляшек. Это лекарство появилось на рынке в 1990-е годы, оно даёт поразительные результаты, решая проблемы у 80% пациентов с псориазом кожи головы.Кальципотриол доступен в комбинации с бетаметазоном в виде геля или мази. Также неплохие результаты даёт и такролимус - препарат, обычно используемый для пациентов после трансплантации в качестве иммуносупрессора или как мазь против экземы. Его могут назначать и при псориазе. Исследования показывают, что он значительно эффективней кальципотриола. Помните, что необходимо проконсультироваться с врачом общей практики или дерматологом при использовании любых лекарственных средств.