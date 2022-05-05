В каких случаях надо обращаться к урологу

Врач-уролог – специалист, который занимается диагностикой и лечением мочевыделительной и мужской половой систем, однако не все знают, что этот специалист может помочь женщинам и даже детям. С какими же проблемами надо идти к урологу? Разбираемся со специалистом.Прием уролога необходим мужчинам если присутствует один или несколько признаков:Выделения из уретры. В таких случаях речь может идти о наличии болезней, передающихся при сношении, воспалении мочеиспускательного канала, либо простаты в результате переохлаждения. Выделения могут указывать на осложнившуюся патологию других органов.Рези в мочеиспускательном канале, жжение и появление зуда. Подобные симптомы, возникающие регулярно и усиливающиеся с течением времени, указывают на наличие патологии.Полное отсутствие либидо, либо его снижение.Болезненность в яичках, промежности и в поясничном отделе. Если накануне появления симптомов отсутствовали повышенные физические нагрузки, можно заподозрить урологические проблемы.Нарушенное мочеиспускание. О нем свидетельствует ослабление струи, невозможность облегчиться по желанию, хотя оно возникает паталогически часто.Высыпания и новообразования на пенисе. Эти признаки чаще всего возникают на фоне патологий, передающихся при сексуальном контакте без барьерных контрацептивов.Нарушение эректильной функции. Так может проявляться как обычная усталость, стрессовые состояния и недосып, или же проблема заключается в гормональном сбое, болезнях сосудистой и мочеполовой системы, внутренних органов.Астеновегетативный синдром. При хроническом простатите достаточно часто развивается общая слабость, ухудшение работоспособности, появляется раздражительность, бессонница, повышается потливость и учащается пульс.Изменившийся цвет мочи, наличие в ней или эякуляте гнойных и кровянистых включений.Отсутствие детей в браке при полноценной половой жизни.Что врач-уролог лечит у женщинОстрые и хронические уретриты – воспалительные процессы в мочеиспускательном канале.Циститы – воспаления мочевого пузыря, вызванные инфекцией, реакцией на прием препаратов, лучевой терапией и другими причинами.Почечные болезни, вызванные воспалительными процессами, инфекциями, затруднением оттока мочи, наличием камней. У женщин врач-уролог лечит воспаления почек (пиелонефрит, гломерулонефрит), гидронефроз (почечную водянку), почечнокаменную болезнь.Пролапс (опущение) почек, мочевого пузыря и уретры.Мочекаменную болезнь.Лейкоплакию мочевого пузыря – предраковое заболевание, при котором на мочепузырной стенке образуются белые пятна изменённой слизистой.Нарушения кровоснабжения органов мочевой системы, вызванные сахарным диабетом, атеросклерозом, гипертонией и другими заболеваниями.Свищи мочевого пузыря и мочеточников – противоестественные проходы, соединяющие мочевыделительную систему с кишечником и влагалищем.Травматические поражения и осложнения травм урологических органов.Недержание мочи (энурез).Задержку мочи.Опухоли почек, мочевого пузыря, мочеточников.Почечную колику – тяжелое осложнение урологических заболеваний, при котором нарушается отток урины. Состояние сопровождается сильнейшей болью и спазмами.Аномалии развития органов мочевыделительной системы.С какими жалобами женщине нужно обращаться к урологуБоль, резь, жжение при мочеиспускании.Учащенные позывы в туалет.Выделение с мочой крови, гноя, мути.Недержание мочи в ночное время или ее подтекание при смехе, чихании, кашле, физической нагрузке.Уменьшение объема выделяемой мочи.Отечность. Почечные отёки мягкие, наиболее выраженные утром и постепенно проходящие в течение дня.Боли и тяжесть в пояснице. При заболеваниях почек неприятные ощущения могут отдавать в крестец, паховую область, ногу.Высокое, плохо снижаемое артериальное давление.Изменения в анализах крови и мочи, указывающие на патологии мочевыделительных органов.Наличие сахарного диабета, гипертонии и сосудистых нарушений. Женщинам с такими патологиями нужно периодически посещать врача-уролога даже при отсутствии жалоб.Обследоваться у уролога надо при подготовке к беременности. В период вынашивания организм несёт повышенную нагрузку на почки и мочевыделительную систему.