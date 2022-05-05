В каких случаях надо обращаться к урологу
Прием уролога необходим мужчинам если присутствует один или несколько признаков:
Выделения из уретры. В таких случаях речь может идти о наличии болезней, передающихся при сношении, воспалении мочеиспускательного канала, либо простаты в результате переохлаждения. Выделения могут указывать на осложнившуюся патологию других органов.
Рези в мочеиспускательном канале, жжение и появление зуда. Подобные симптомы, возникающие регулярно и усиливающиеся с течением времени, указывают на наличие патологии.
Полное отсутствие либидо, либо его снижение.
Болезненность в яичках, промежности и в поясничном отделе. Если накануне появления симптомов отсутствовали повышенные физические нагрузки, можно заподозрить урологические проблемы.
Нарушенное мочеиспускание. О нем свидетельствует ослабление струи, невозможность облегчиться по желанию, хотя оно возникает паталогически часто.
Высыпания и новообразования на пенисе. Эти признаки чаще всего возникают на фоне патологий, передающихся при сексуальном контакте без барьерных контрацептивов.
Нарушение эректильной функции. Так может проявляться как обычная усталость, стрессовые состояния и недосып, или же проблема заключается в гормональном сбое, болезнях сосудистой и мочеполовой системы, внутренних органов.
Астеновегетативный синдром. При хроническом простатите достаточно часто развивается общая слабость, ухудшение работоспособности, появляется раздражительность, бессонница, повышается потливость и учащается пульс.
Изменившийся цвет мочи, наличие в ней или эякуляте гнойных и кровянистых включений.
Отсутствие детей в браке при полноценной половой жизни.
Что врач-уролог лечит у женщин
Острые и хронические уретриты – воспалительные процессы в мочеиспускательном канале.
Циститы – воспаления мочевого пузыря, вызванные инфекцией, реакцией на прием препаратов, лучевой терапией и другими причинами.
Почечные болезни, вызванные воспалительными процессами, инфекциями, затруднением оттока мочи, наличием камней. У женщин врач-уролог лечит воспаления почек (пиелонефрит, гломерулонефрит), гидронефроз (почечную водянку), почечнокаменную болезнь.
Пролапс (опущение) почек, мочевого пузыря и уретры.
Мочекаменную болезнь.
Лейкоплакию мочевого пузыря – предраковое заболевание, при котором на мочепузырной стенке образуются белые пятна изменённой слизистой.
Нарушения кровоснабжения органов мочевой системы, вызванные сахарным диабетом, атеросклерозом, гипертонией и другими заболеваниями.
Свищи мочевого пузыря и мочеточников – противоестественные проходы, соединяющие мочевыделительную систему с кишечником и влагалищем.
Травматические поражения и осложнения травм урологических органов.
Недержание мочи (энурез).
Задержку мочи.
Опухоли почек, мочевого пузыря, мочеточников.
Почечную колику – тяжелое осложнение урологических заболеваний, при котором нарушается отток урины. Состояние сопровождается сильнейшей болью и спазмами.
Аномалии развития органов мочевыделительной системы.
С какими жалобами женщине нужно обращаться к урологу
Боль, резь, жжение при мочеиспускании.
Учащенные позывы в туалет.
Выделение с мочой крови, гноя, мути.
Недержание мочи в ночное время или ее подтекание при смехе, чихании, кашле, физической нагрузке.
Уменьшение объема выделяемой мочи.
Отечность. Почечные отёки мягкие, наиболее выраженные утром и постепенно проходящие в течение дня.
Боли и тяжесть в пояснице. При заболеваниях почек неприятные ощущения могут отдавать в крестец, паховую область, ногу.
Высокое, плохо снижаемое артериальное давление.
Изменения в анализах крови и мочи, указывающие на патологии мочевыделительных органов.
Наличие сахарного диабета, гипертонии и сосудистых нарушений. Женщинам с такими патологиями нужно периодически посещать врача-уролога даже при отсутствии жалоб.
Обследоваться у уролога надо при подготовке к беременности. В период вынашивания организм несёт повышенную нагрузку на почки и мочевыделительную систему.
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