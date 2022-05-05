Терапевт Мельникова назвала 9 скрытых патологий, которые выдает лишний вес

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Многие мужчины и женщины не считают полноту проблемой здоровья. Для них это не более, чем косметический дефект, эстетическая проблема, поэтому и врач в этом случае не нужен, только коррекция диеты.Врачи придерживаются другого мнения. Человек должен весить соответственно своим возрастным и половым особенностям. Недостаток веса, как и лишние килограммы, не пойдут на пользу и не добавят здоровья. Это связано с тем, что на фоне проблем с весом страдают обменные цепочки, расстраивается метаболизм жиров, белковых соединений или углеводов.Поэтому полнота, даже если она вам очень к лицу, а уж тем более ожирение любой степени — это повод для визита к врачу, чтобы пройти обследование. Дело в том, что накопление подкожного жира нередко сопровождается другими болезнями. То есть лишний жирок — это только «маска», прикрывающая истинную проблему. Для части болезней особенности отложения жир могут быть подсказкой, какие скрытые болезни искать. «Доктор Питер» совместно с терапевтом, кардиологом Елизаветой Мельниковой выяснили, какие болезни могут скрываться за лишним жирком на талии или бедрах.Врач смотрит не только на весЕсли ваш вес отклоняется от нормативного, вы наели лишние килограммы, особенно, если это случилось за короткий срок, нужно посетить врача. Это может быть семейный доктор, терапевт или эндокринолог, но идти нужно обязательно.При первом обращении женщины или мужчины за консультацией, врач проводит полный внешний осмотр и таким образом подмечает отклонение от нормы в работе тех или иных систем организма.Конечно, основную информацию люди дают, когда жалуются на проблемы с самочувствием на фоне лишнего веса. Но даже при отсутствии жалоб на фоне набора лишних килограммов, внешний вид кожи, волос, ногтей, состояние зубов может наводить на ту или иную диагностическую гипотезу. Вот почему при выявлении избыточной массы тела или ожирения, пациентам рекомендован целой комплекс обследований.Ожирение — это знак, ищем проблемыИзбыточный вес либо уже выраженное ожирение может быть как самостоятельным заболеванием, так и синдромом, одним из признаков, указывающих на другие заболевания. Если у вас появилась приятная полнота или неприятное ожирение, врач будет исключать целый ряд патологий, которые могут скрываться за жирками. Это:диабет второго типа (а также пред-диабетические состояния — нарушения толерантности к глюкозе);болезни сердца и крупных сосудов (преимущественно — артерий);нарушения липидного обмена (так называемая дислипидемия);развитие синдрома обструктивного апноэ во сне;проблемы со скелетом (нарушения в суставах, костях, позвоночнике);раковые поражения определенных локализаций;расстройств репродуктивных функций;ожирение печени;проблемы со щитовидной железой.Объем обследования, процедур и анализов, которые будут предложены человеку, чтобы исключить возможные проблемы со здоровьем, индивидуален. Его определяет врач после сбора жалоб, анамнеза и проведения общего осмотра.Сахарный диабет — не от сахара, а от жираВ наши дни нередко можно встретить сочетание ожирения с наличием у человека сахарного диабета 2 типа. Некоторое время болезнь ничем себя не выдает, и только резко возникающая полнота может стать поводом для анализов и обследований. Эти две проблемы — ожирение и диабет, если они комбинируются между собой, становятся глобальной медицинской проблемой, которая связана с возрастающим риском заболеваемости другими серьезными болезнями и ранней, преждевременной смертности.С учетом тесной взаимосвязи развития ожирения на фоне нарушений в процессе углеводного обмена, людям с превышением веса более, чем на 20-25% от нормы обязательно рекомендованы:контроль уровня глюкозы в плазме;определение уровня гликированного гемоглобина;проведение перорального глюкозо-толерантного теста.Все они нужны для выявления нарушения толерантности к глюкозе или нарушенной гликемии (высокого сахара) натощак, сахарного диабета 2 типа. При выявлении одного из выше перечисленных заболеваний требуется коррекция лечения и компенсация нарушений.Чем лишний вес вредит сердцуПри развитии ожирения закономерно страдает не только фигура. Также происходит увеличение массы сердечной мышцы: типично развитие гипертрофии (утолщения) или дилатации (расширения полости) желудочков. Эти процессы считаются основой раннего развития хронической сердечной недостаточности.Потому так важно проводить скрининг — оценивать состояние сердечно-сосудистой системы. Для этого проводится обычное ЭКГ, после этого выполняется холтеровское (суточное) мониторирование ЭКГ.Это важно для исключения значимых нарушений ритма сердца либо проводимости, выявления ишемических изменений. У всех людей с лишним весом должно быть проведено рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Его выполняют для уточнения размеров сердца, его конфигурации. ЭХО-КГ или ультразвуковое исследование сердца нужно для оценки клапанных структур миокарда, исключения легочной гипертензии (это повышение давления в легочных артериях).Проблемы дыхания и храп во снеТак же при достаточно значительном ожирении распространенность синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) может достигать 50–98%. У них типичны храп, остановки дыхания, гипоксия. Поэтому большинству людей необходимо провести анкетирование, пульсоксиметрию, полисомнографию (исследование сна).В случае выявления средне-тяжелого СОАС, человеку необходимо будет проведение СРАР-терапии (сон в маске с трубкой), которая будет поддерживать положительное давление в дыхательных путях во время сна.Проблемы с беременностью у женщинОжирение часто сопровождается синдромом поликистозных яичников, который проявляется гирсутизмом — избыточным ростом волос на теле, нарушением менструального цикла и бесплодием, а также нарушением функции щитовидной железы.В таком случае требуется ведение женщины совместно со специалистами — гинекологами и эндокринологами, дополнительное обследование уровня гормонов щитовидной железы, УЗИ органов малого таза и щитовидной железы и другие.Считаем ИМТЕсли вы подозреваете у себя избыточную массу тела, то можете самостоятельно рассчитать индекс массы тела, по которому и определяется степень ожирения.ИМТ= кг/рост (м)2- отношение веса к росту в метрах в квадратеНормальная масса тела: 18,5–24,9 кг/м2Избыточная масса тела: 25,0–29,9 кг/м2Ожирение I степени: 30,0–34,9 кг/м2Ожирение II степени: 35,0–39,9 кг/м2Ожирение III степени: Более 40,0 кг/м2Следует обратить внимание, что данная формула не подходит для детей, беременных женщин, пожилых людей и людей с выраженной мышечной массой, спортсменов.При определении избыточной массы тела или ожирении, рекомендуется заполнять дневник питания с подробным учетом съедаемой за день пищи, а так же внести отметки о физической нагрузке. Ведь, одним из главных факторов является избыточная калорийность питания в сочетании с малоподвижным образом жизни у лиц с наследственной предрасположенностью. Данные наблюдения стоит передать своему лечащему врачу с целью определения объема необходимого обследования и совместного решения о дальнейшей тактике лечения.