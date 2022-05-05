Как гриб чага спасёт вас от болезней

Гриб чага обычно можно найти на стволе берёз. Правда, для этого нужно постараться, так как растёт он только на одном из четырёх тысяч таких деревьев. Также этот гриб нельзя вырастить самостоятельно - в саду. Но вот какими преимуществами он обладает.В нём множество питательных веществ. Например, это цинк и витамин D (участвуют в работе иммунной системы), железо (помогает в выработке красных кровяных телец), кальций (способствует укреплению костей), калий (поддерживает здоровье сердца).Улучшает состояние кишечника. Из этого гриба делают отвар, чтобы улучшить пищеварение. Специалисты отмечают, что благодаря данному продукту регулируется выработка желчи, расщепляющей еду.Замедляет старение организма. В своём составе гриб чага содержит полифенолы. Это очень сильные антиоксиданты.Снижает сахар. Ряд исследований, проведённых на животных, показал, что такой гриб может понижать уровень глюкозы у крыс, которые склонны к развитию ожирения и сахарного диабета.Понижает уровень холестерина. Это было доказано в ходе исследования на крысах, у которых был повышен холестерин. Выяснилось, что экстракт гриба может снизить показатели «плохого» холестерина.Защищает от рака и лечит его. Это происходит благодаря веществам тритерпенам. В научных работах указывается, что данные соединения уничтожают клетки опухоли и при этом не вредят здоровым клеткам.Укрепляет иммунную систему. В грибе чага есть бета-глюкан. Он помогает защититься от вирусных и бактериальных инфекций. Помимо этого, такой продукт способствует выработке белых кровяных телец, а они важны при борьбе с разными вредоносными организмами.Борется с воспалением. Всё дело в том, что гриб чага содержит множество антиоксидантов.Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.