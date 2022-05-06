Названы молочные продукты, которых нужно избегать при повышенном холестерине

Одним из самых «коварных» молочных продуктов при повышенном холестерине, по мнению медиков, является сыр – в нем содержится слишком много не только насыщенных жиров, но и натрия.Повышенный уровень холестерина часто ассоциируется с употреблением большого количества жирной пищи. Врачи Кливлендской клиники напоминают: чтобы справиться с высоким уровнем холестерина, употребление некоторых продуктов должно быть сведено к минимуму, либо их следует избегать совсем.«Некоторое количество холестерина в рационе – это даже полезно, однако насыщенных жиров не должно быть много. Рацион с их повышенным содержанием способствует росту уровнем холестерина в крови, увеличивает риск сердечных заболеваний».В частности, эксперты считают, что при повышенном холестерине следует чаще избегать употребления жирных молочных продуктов, таких как цельное молоко, сливочное масло, сливки, сыр, сгущенное молоко. Отдельно медики обращают внимание на сыр. Данный продукт содержит большое количество насыщенных жиров, вдобавок имеет тенденцию содержать в своем составе высокие дозы натрия.По мнению специалистов, людям с высоким уровнем холестерина лучше ограничивать свое потребление сыра 100-граммовой порцией в неделю.Следует отметить, что не все разделяют мнение о необходимости избегать жирных молочных ресурсов. Например, Австралийский кардиологический фонд опубликовал заявление о пользе молочных продуктах вместе с рекомендацией употреблять сыр и йогурт в качестве здоровых закусок. Британский фонд сердца также признает, что многие научные исследования последних лет показывают – несмотря на содержание насыщенных жиров, некоторые молочные продукты помогают снизить риск развития диабета 2 типа и гипертонии. Ученые считают полезными, прежде всего, ферментированные продукты. Сливочное масло или сливки, по их словам, по-прежнему являются продуктами, которые можно есть только в очень небольших количествах. В целом людям с повышенным холестерином следует чаще выбирать продукты, которые содержат более здоровый, ненасыщенный тип жира.