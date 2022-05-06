Чем страшен клещевой энцефалит и как от него уберечься

Эта инфекция может вызвать проблемы с психикой, нарушения работы опорно-двигательного аппарата, ухудшение зрения и слуха.Если раньше опытные люди, выходя на прогулку в лес, остерегались волков, то сейчас — клещей. И это более чем обоснованно. Один почти незаметный укус может нести за собой десяток неприятных (а в особо сложных случаях — даже смертельных) последствийРазберемся с одной из распространённых и опасных инфекций, нередко переносимых клещами, — клещевым энцефалитом.Что такое клещевой энцефалитЕсли не вдаваться в подробности, это вирус, способный вызвать воспаление тех или иных зон головного мозга: собственно энцефалит либо родственные ему менингит и менингоэнцефалит.Как правило, инфекция попадает в организм после укуса клеща. В редких случаях причиной заражения может стать сырое молоко инфицированных домашних животных (коров, коз), от которых клещи и цепляют вирус.Каковы симптомы клещевого энцефалитаЭта инфекция — одна из самых коварных. Поначалу, особенно если человек не в курсе, что где-то в волосах или под мышкой у него засел кровосос, клещевой энцефалит вообще никак не проявляет себя.Инкубационный период у этой заразы может длиться до 14 дней, в течение которых ничто даже не намекнёт, что инфекция уже в организме.Далее симптомы тоже не вызывают особого беспокойства:Лёгкое недомогание.Ломота в мышцах, будто перетренировался или где-то продуло.Головная боль.Повышение температуры, иногда незначительное.На начальной стадии симптомы клещевого энцефалита напоминают грипп или даже обычную простуду. Редко кто связывает недомогание с прогулкой в лесу, случившейся пару недель назад. Тем более что чаще всего за «простудным» этапом следует улучшение, когда кажется, что совершенно здоров.И действительно, некоторым везёт: иммунитет побеждает инфекцию. Однако примерно у 30% столкнувшихся с заразой наступает ухудшение, сопровождаемое резким и значительным повышением температуры и симптомами поражения нервной системы.Чем опасен клещевой энцефалитПоражения нервной системы могут развиваться как по типу энцефалита (нарушения сознания и двигательной активности вплоть до паралича отдельных конечностей или всего тела), так и менингита (лихорадка, сильная головная боль, ригидность — окаменение — мышц шеи) либо смешанных форм.Чем старше или физически слабее человек, тем выше риск. В зависимости от подтипа клещевого энцефалита смертность составляет от 1–2% (центральноевропейский подтип) до 20% (дальневосточный).Но даже если до летального исхода дело не дошло, инфекция может вызвать серьёзные неврологические расстройства (проблемы с психикой, нарушения работы опорно-двигательного аппарата вплоть до паралича конечностей, ухудшение зрения и слуха и так далее), которые сохранятся до конца жизни.По статистике, носителями клещевого энцефалита являются шесть клещей из 100. При этом заболевают от 2 до 6% укушенных людей.Проблема в том, что заранее узнать, повезёт вам или вы попадёте в число серьёзно пострадавших, невозможно. Тут важны слишком много факторов. Например, личные особенности иммунитета. Или субтип вируса. И конечно, доза вируса, впрыснутая паразитом в кровь.Поэтому крайне важно вовремя — желательно на максимально ранней стадии — распознать клещевой энцефалит и назначить соответствующее лечение.Как распознать клещевой энцефалитТут всё зависит от того, когда вы что-то заподозрите.Вы обнаружили на себе клещаКак самостоятельно удалить кровопийцу, health info уже писал.Справившись, ни в коем случае не выбрасывайте клеща. Идеальный вариант — отнести его на анализ в вирусологическую лабораторию. При этом важно соблюдать следующие условия:Клеща положите в пробирку или небольшую ёмкость с плотно закрывающейся крышкой. Желательно — на ватку, смоченную водой.Анализ должен быть проведён не позднее трёх суток с момента удаления паразита. Именно столько в теле кровососа хранится необходимая для анализа ДНК.Проводите анализ не только на клещевой энцефалит, но и на боррелиоз (болезнь Лайма). Эту инфекцию также переносят клещи, и она столь же опасна.Если анализ паукообразного даст положительный результат, лаборатория выдаст вам справку об этом и направление к врачу-инфекционисту.На этом же этапе можно сделать экстренную профилактику клещевого энцефалита — ввести иммуноглобулин. Однако тут есть ряд нюансов. Во-первых, такая профилактика будет эффективной лишь в течение трёх суток после укуса — то есть вы можете банально не успеть получить результаты анализа клеща. Во-вторых, у способа есть несколько противопоказаний, включая аллергию на компоненты препарата. В-третьих, далеко не факт, что вы найдёте нужный иммуноглобулин в вашей или соседних поликлиниках: придётся обращаться в коммерческие центры.Вы получили положительный анализ или подозреваете у себя симптомы заболеванияХорошая новость: даже если анализ оказался положительным, это ещё не значит, что вы заражены. Плохая новость: установить, да или нет, сразу не получится. Анализ крови на клещевой энцефалит будет результативным лишь через 10 дней после укуса. Антитела (IgM) к вирусу клещевого энцефалита, которые покажут, борется ли организм с инфекцией, можно выявить не ранее чем через две недели после укуса.Если же клеща вы на себе не находили, однако связываете ухудшение состояния с недавней прогулкой в лесу, обратитесь к терапевту. Опытный врач проведёт осмотр, поинтересуется симптомами (при клещевом энцефалите они сходны с признаками других заболеваний: гриппа, сосудистых патологий головного мозга, полиомиелита, опухолей центральной нервной системы, и тут важно не перепутать) и при необходимости отправит вас к инфекционисту. Далее — на анализы.Как лечить клещевой энцефалитСпецифического лечения клещевого энцефалита — то есть такого, которое могло бы устранить причину заболевания — не существует. При подтверждённом энцефалите пострадавших госпитализируют: так проще облегчать симптомы и контролировать состояние.В некоторых случаях может быть назначен противовирусный препарат на основе йодофеназона. Он сдерживает распространение инфекции и повышает иммунитет.Как уберечь себя от клещевого энцефалитаОтправляясь на природу, надевайте высокую обувь, длинные штаны и одежду с длинными рукавами. Штанины заправляйте в обувь, высокие носки, а футболки и рубашки — в брюки. Обязателен головной убор. Хорошо, если одежда будет светлого и однотонного цвета: заметить на ней клеща проще.Пока находитесь на природе, регулярно осматривайте одежду (в том числе и окружающих людей) и открытые участки тела: руки, шею и так далее.Избегайте лесных участков с высокой травой и кустарником. Особенно в апреле — июле, когда клещи очень активны. Чаще всего клещи выбирают для охоты затенённые травянистые места, помеченные потом теплокровных животных, поэтому старайтесь не ходить по тропам домашнего скота.Используйте репелленты, содержащие инсектицид перметрин и химическое соединение диэтилтолуамид (ДЭТА). Их следует разбрызгивать на одежду, а не на кожу.По возвращении домой обязательно постирайте одежду при температуре не ниже 60 °С. Дело в том, что личинки клещей очень мелкие и их можно не заметить.Примите душ. Внимательно осмотрите и прощупайте тело, особенно волосистую часть головы и зону под коленками. Для осмотра труднодоступных зон, например спины, привлеките близких.Не пейте сырое молоко коров и коз, о содержании которых не имеете ни малейшего понятия.Если вам нужна более эффективная защита, проконсультируйтесь с врачом насчёт прививки от клещевого энцефалита. Вакцина поможет вашему организму заранее выработать антитела, которые впоследствии легко отобьют клещевую атаку. Правда, есть существенный нюанс: прививаться имеет смысл до начала тёплого сезона, желательно ещё зимой. Чтобы был эффект, понадобится ввести две дозы, на что уйдёт примерно полтора месяца.