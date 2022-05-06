Врач дала советы тем, кто собирается на природу

Врач хирург-онколог Инна Тулина поделилась советами, которые помогут сохранить здоровье во время майских праздников и вылазок на природу.По количеству праздников май может конкурировать даже с новогодне-рождественским январем. А это значит, что в этот период наш организм в целом и пищеварительная система в частности испытывают колоссальную нагрузку.«Если у обычных людей выходные в мае ассоциируются с отдыхом на природе, то у проктологов — с наплывом обострившегося геморроя. И причин у такой тенденции несколько. Первая — большое потребление мяса. А это тяжелая еда, которая формирует плотный стул. В итоге шашлык часто заканчивается запором, а тот в свою очередь провоцирует геморрой», — объясняет эксперт.Чтобы облегчить участь кишечника, добавьте к шашлыкам больше овощей: баклажаны, перец, кукурузу — все, что вам по душе.Не лучшим образом на общем состоянии здоровья сказывается алкоголь, которого в эти дни традиционно на столах больше. Помните, что он обезвоживает организм, следовательно запора также не избежать.На природе многие любят сидеть на корточках. Стульев-то нет, да и шашлык контролировать так удобнее. Только вот организму такая поза не очень нравится.Кровь начинает приливать в «узлы» заднего прохода, а вот прогнать ее оттуда большая проблема. Для тех, кто уже страдает от геморроя, такая поза противопоказана категорически.Еще одна деликатная тема — это справление естественной нужды на природе. И если «по-маленькому» проблем не возникает, то «по-большому» многие не решаются. Терпеть в данном случае — заставить кишечник остановиться. Запоров на следующий день не избежать.Чтобы вернуться с пикника здоровым, старайтесь есть не только мясо, но и побольше овощей. Пейте больше воды, а вот дозу алкоголя сократите по максимуму.