Вкус крови ни при чем: каких людей комары кусают чаще других

Оказывается, для комаров не имеет значение ваша группа крови или вкусовые предпочтения. Куда больше их привлекает ваш запах.Лето с каждым днем все ближе, еще чуть — и вместе с долгожданным теплом к нам придут комары. Есть мнение, будто бы эти насекомые предпочитают кусать тех, кто любит сладкую еду. Некоторые считают, что комары любят обладателей первой группы крови. Однако все это не так: комары выбирают своих жертв по совсем другому принципу.Комары могут выступать переносчиками следующих болезней:Малярия;Желтая лихорадка;Лихорадка Зика;Дирофиляриоз.Кого предпочитают комарыКак отмечает сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, комаров на самом деле привлекает запах и тепло человеческого тела. По этой причине в первую очередь комар будет кусать того, кто сильно потеет.Впрочем, это не значит, что люди рядом смогут уберечься от укусов комаров: после того, как они закончат сосать кровь у человека с самым сильным запахом, насекомые обязательно переключаться на других.Кроме склонных к гипергидрозу людей, комары предпочитают кусать в первую очередь беременных и толстяков — их тела выделяют больше тепла и углекислого газа. Наконец, если у вас сильно потеют ноги — велик шанс, что на вас обратят внимание малярийные комары.Что говорят ученыеВообще большинство комаров могут пить кровь как и у людей, так и у животных. Но есть комар желтолихорадочный, который предпочитает именно человека. Увы, именно этот вид комаров разносит многие опасные болезни.Американские ученые из Принстонского университета решили выяснить, по каким конкретно веществам насекомые распознают запах человека.Для этого они получили генно-модифицированную линию комаров, в которых были внесены гены флуоресцентных белков, активизировавшихся в нейронах во время их работы. Также исследователи разработали лабораторную установку для отслеживания этой активности в ответ на запахи. Кроме того, ученые подготовили образцы запахов для испытаний, взяв аромат человека, крыс, хомячков, куропаток, овец и собак.Как показал эксперименты, в «мозгах» этих насекомых на ароматы реагировали два нервных центра: один отзывался на любой потенциально интересный запах, второй «подтверждал» присутствие человека. После кропотливого анализа ученые выяснили: реакцию второго нервного центра провоцируют два длинноцепочечных альдегида — деканаль и ундеканаль.Что делать, если укусил комарЕсть несколько простых правил, которые помогут снизить неприятные ощущения после укуса комара:Если место укуса сильно болит, можно принять обезболивающее, которое продают без рецепта. Если опухло — попробуйте прикладывать к пораженному участку холодный компресс или просто что-то из холодильника или морозилки;Если вы расчесали ранку, нужно ее обработать антисептиками без спирта;Можно использовать для уменьшения зуда народные средства: чай, алоэ, мед.В каких случаях после укуса комара нужно бежать к врачу?Место укуса сильно чешется через несколько дней после встречи с комарами;Комар укусил за рот, горло, в районе глаз;Большая область на коже возле укуса опухла, покраснела и отекла;Ранка в месте укуса начала гноиться.