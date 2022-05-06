Этот уникальный овощ обеспечит защиту от деменции

Употребление шпината может дать защиту от старческого слабоумия. Эксперты утверждают, что данный эффект обеспечивается компонентами, которых очень много в зелёных листовых овощах.Совсем не напрасно герой популярного мультсериала морячок Попай налегал на шпинат. Этот овощ не только увеличивает мышечную силу, но и защищает от старческого слабоумия. Обладающие повышенным уровнем трех ключевых антиоксидантов в крови люди реже сталкиваются с деменцией, как показало исследование. Двое этих компонентов - лютеин и зеаксантин - присутствуют во множестве зелёных листовых овощах и в горохе.Апельсины и папайя являются ещё одним мощным источником третьего полезного компонента под названием бета-криптоксантин. Учёные из американских Национальных институтов здравоохранения подчеркивают, что укрепление когнитивного функционала человека является очень значительным вызовом для всего общества, если учесть размах старческого слабоумия. Антиоксиданты могут обеспечивать защиту мозга от окислительного стресса, провоцирующего повреждения клеток.Однако требуется дополнительное количество исследований для того, чтобы понять, действительно ли эти оксиданты дают реальную защиту мозгу от деменции. В ходе последнего по времени исследования его авторы, правда, не оценивали диету добровольцев. Но уже давно установлено, что здоровое питание даёт профилактику старческого слабоумия за счёт усиление кровоснабжения мозга и сердца. А это немаловажный фактор нашего здоровья.