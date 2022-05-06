Как распознать дефицит магния в организме: основные симптомы

Фармаколог Анжела Степусь перечислила основные признаки, по которым можно диагностировать дефицит магния в организме.Постоянная слабость с самого утра, тяга к шоколаду, сонливость и усталость от малейшей физической нагрузки. Знакомо такое состояние? Возможно, вам нужно срочно пополнить запасы магния.«Если вы когда-либо испытывали судороги мышц или спазмы, вы знаете, насколько это ужасно, особенно просыпаться ночью. Хуже любого кошмара! Это один из частых признаков дефицита магния», — отмечает эксперт.Также о нехватке этого элемента говорит нарушения сна, ведь магний принимает важное участие в работе центральной нервной системы.Шоколад, особенно черный — богатый источник магния, интуитивно организм это чувствует, именно поэтому при дефицитных состояниях так хочется шоколада.Повышенное артериальное давление также свидетельствует о нехватке магниевого запаса, поскольку этот элемент принимает участие в регуляции кровяного давления. При его нехватке сосуды сужаются, и давление растет.Как следствие может давать о себе знать аритмия — из-за нерегулярных сокращений сердечной мышцы.Магний влияет не только на физиологическое, но и на психологическое состояние. При его дефиците возникает чувство тревоги, сложно расслабиться.Чтобы избежать этих неприятных симптомов, принимайте профилактическую дозу магния в 200-300 мг ежедневно, ешьте продукты, богатые этим элементом.