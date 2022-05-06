Диетолог назвал растение для обретения молодости

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Действие по сохранению молодости и обретению красоты принадлежит травянистому растению – шпинату, сообщил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.Дело в том, что листья шпината содержат кальций и витамин С, участвующий в синтезе коллагена. Это позволяет сделать кожу эластичной и упругой. На здоровое состояние кожи также влияет находящийся в шпинате витамин А.За регенерацию и омоложение отвечает фолиевая кислота, которой богат шпинат. Витамин К предотвратит повреждение сосудов при атеросклерозе и укрепит костную ткань.