Врач Чехонина перечислила продукты с эффектом снижения сахара в крови

По словам врача диетолога Юлии Чехониной, в число продуктов, способных эффективно снижать уровень сахара в крови, входят орехи, чеснок.Врач рассказала в интервью, что склонность к диабету нередко возникает у людей, организм которых испытывает дефицит хрома.«Дефицит хрома в организме повышает риск возникновения сахарного диабета. Главный симптом недостатка этого элемента – человеку хочется съесть сладкую пищу», - поделилась Чехонина.Для восполнения хрома, заметила эксперт, полезно употреблять в пищу горбушу.Также среди продуктов с эффектом снижения сахара в крови медик назвала арахис. Этот продукт богат растительным белком, при усвоении которого глюкоза поступает в кровь не резко, а постепенно.Еще одна группа продуктов, обеспечивающих лучший контроль сахара в крови и его снижение, – это пищевые источники магния, заметила Юлия Чехонина. В частности, получать нужный минерал можно, употребляя орехи.«По результатам некоторых исследований, среди людей, которые недостаточно употребляют магния или имеют его дефицит, риск сахарного диабета в два-три раза выше».Помимо этого, продуктов с эффектом снижения сахара в крови является чеснок. Данное свойство пряного овоща обеспечивается высоким содержанием антиоксиданта аллицина, улучшающего кровообращение вместе с состоянием сосудов.