Эксперт рассказал о простых способах предотвратить выпадение волос
По словам эксперта, чтобы сохранить волосы, необходимо пересмотреть свой рацион, вести здоровый образ жизни и принимать витамины. Кроме того, важно поддерживать оптимальный вес, заниматься спортом, использовать солнцезащитные средства и избегать стрессовых ситуаций.
Тем, у кого есть генетическая предрасположенность к облысению, Уильямс посоветовал регулярно проходить обследование и проконсультироваться со специалистами по восстановлению волос, чтобы заранее знать о возможных вариантах. По его мнению, не лишним будет также регулярно использовать устройства для лазерной стимуляции кожи головы.
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