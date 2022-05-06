Эксперт рассказал о простых способах предотвратить выпадение волос

Доктор медицинских наук, хирург, специалист по пересадке волос Кен Л. Уильямс-младший рассказал о простых способах предотвратить выпадение волос.

По словам эксперта, чтобы сохранить волосы, необходимо пересмотреть свой рацион, вести здоровый образ жизни и принимать витамины. Кроме того, важно поддерживать оптимальный вес, заниматься спортом, использовать солнцезащитные средства и избегать стрессовых ситуаций.

Тем, у кого есть генетическая предрасположенность к облысению, Уильямс посоветовал регулярно проходить обследование и проконсультироваться со специалистами по восстановлению волос, чтобы заранее знать о возможных вариантах. По его мнению, не лишним будет также регулярно использовать устройства для лазерной стимуляции кожи головы.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://woman.rambler.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь