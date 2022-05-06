Недосып может помешать похудеть

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Низкое качество сна может свести на нет все попытки избавиться от лишнего веса. К такому выводу пришли ученые из Университета Копенгагена.Чем хуже мы спим по ночам, тем ниже вероятность успеха в борьбе за стройную талию, как показало исследование. Миллионы людей с лишним весом или ожирением избавляются от лишних килограмм ежегодно. Но подавляющее большинство не справляется с основной задачей - удержать потерянный вес и не допустить его новой прибавки. К сожалению, более 80% диет, которые привели к исчезновению лишнего веса, в итоге проваливаются, и люди снова набирают те самые утраченные килограммы. До последнего времени их было принято винить в плохо развитой силе воли.И вот теперь результаты рандомизированного клинического исследования датских учёных предполагают, что одной из причин подобного является низкое качество сна. Чем лучше и дольше спали участники этого исследования, тем эффективнее у них получалось сохранять достигнутые в ходе диеты результаты. Хорошо известно, что недосып или низкое качество сна увеличивает риск артериального давления, атеросклероза и жировых отложений в артериях. Нехватка сна также связана с диабетом, воспалительными процессами и заболеваниями сердца. А теперь учёные всё чаще склоняются к мысли о том, что низкое качество сна является важным фактором возвращение потерянных килограмм после похудения.В ходе исследования 195 взрослых с ожирением в возрасте от 18 до 65 лет следовали жёсткой низкокалорийной диете - не более 800 калорий в сутки на протяжении 8 недель. Это помогло им потерять приблизительно 12% массы тела. А затем за ними наблюдали в течение года. Продолжительность сна оценивалась с помощью специальных браслетов, равно как и его качество. Также люди заполняли вопросники. Те, кто спал менее 6 часов по ночам, в среднем, увеличили индекс массы тела на 1,3 пункта больше через год, по сравнению с теми, кто спал более 6 часов.