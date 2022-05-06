Под угрозой слабоумия: 10 неочевидных признаков, что ваш мозг начал стареть

Затуманенность мыслей, проблемы с концентрацией, вы постоянно теряете очки или ключи, забываете о важных делах? Всегда ли это проблема? Когда наступает та черта, за которой начинается деменция?Более простое название деменции — слабоумие, состояние, при котором страдает способность нормально думать, запоминать нужную информацию и адекватно рассуждать, ориентироваться во времени и пространстве. Мы считаем, что деменция — удел седых старцев, кому далеко за 70-80 лет. Но увы, первые признаки старения мозга и проблем в его работе могут проявиться уже после 40 лет. Это естественная деградация, однако, если проявления усиливаются, стоит проконсультироваться у врача.«Доктор Питер» уточнил у врача-невролога Евгения Мосина, какие признаки могут указывать, что мозг стареет, и вам может грозить слабоумие.1. Вы быстро забываете недавние событияНевозможность на словах описать и точно воспроизвести свои действия, которые вы осуществляли буквально сегодня утром — тревожный звоночек. Как и неспособность «удержать мысль в голове», когда вам нужно обязательно записать информацию, чтоб вы ее не забыли. Да, с возрастом меняется способность к запоминанию обычной, простой информации — куда делись ключи, что вы хотели сказать, что вы вчера хотели приготовить. Если вы все чаще стали прибегать к помощи друзей, напоминалок или коллег — обратите на это внимание.2. Вы стали ворчать в ответ на любые переменыЕсли возникают проблемы с запоминанием информации или временное замешательство, люди все чаще отдают предпочтение наработанному графику, строгому режиму. Это дает ощущение безопасности. Одновременно с этим появляется нежелание перемен в жизни, работе, месте жительства и даже обычных делах — готовке блюд, походах в магазины.Причины этого — в возможной растерянности, дезориентации, если вы отклоняетесь от привычной рутины. Иногда вам нужно время, чтоб сориентироваться, как идти домой, н чем добраться, что делать — это расстраивает, даже злит. Если любые перемены — это стресс, обратите внимание на данный «звоночек».3. В новом месте вы с трудом ориентируетесьПроблемы в работе мозга при старении приводят к тому, что вы можете потеряться в новом месте. Вам сложно вспомнить, как вы шли и откуда заходили, и иногда нужна помощь других людей, чтобы вернуться на исходную точку.Но если вы стали теряться в местах, которые вам ранее были знакомы — это еще опаснее, ваш мозг работает со сбоями.4. Маша, Оля или Наташа?Проблемы с запоминанием имен коллег, особенно тех, кто не так давно с вами работает, еще один тревожный «звоночек». Если вы всегда страдали плохой памятью на имена — это, возможно, и не проблема. Но если имя и отчество новой сотрудницы или учителя вашего сына вы стали забывать не так давно — нужна консультация невролога.5. Резкие смены настроения и поведенияХотя каждый человек, вполне здоровый, может отмечать смену настроения в течение дня, но обычно они не сильно выражены и связаны с конкретными событиями (неприятные новости, горестные известия или, наоборот, радостные события).Если же перепады настроения возникают от малейших изменений окружающей обстановки и злит даже мимо прошедший человек, стоит подумать о своем мозге.Иногда проблемы в поведении замечают наши друзья или родные, они могут сказать, что вы стали более болтливым, застенчивым или навязчивым.6. Любое решение — буквально вымучиваетсяКонечно, нерешительность — это не симптом деменции, некоторые решения вообще сложно принимать. Но если вы внезапно заметили, что не можете планировать, организовывать свою жизнь, принимая определенные решения, это может указывать на нарушения мозговых функций. Решиться на переезд в другой город — это сложно, а вот что купить на ужин или какое платье надеть — вы можете решить сами, без посторонней помощи и достаточно быстро, не мучаясь часами.7. Вы стали путатьсяЕще один тревожный звоночек — если вы забываете повседневные вещи или процессы. Как заварить чай, где взять крупу, как включить стиральную машинку… Если это типично для вас — стоит поговорить с неврологом.8. Прочитал и забылЕсли вы прочитали абзац из газеты или журнала, статью в интернете, и совершенно не помните — о чем они, это тревожно. Один из признаков деменции — проблемы памяти, способности к запоминанию информации.9. Усвоение нового — это непростая задачаЛюдям с деменцией очень сложно осваивать новые навыки. Если вы не можете разобраться с телефоном, стало сложно подсчитать пример по математике у ребенка в тетради, вы не понимаете инструкцию, которую прочитали — это серьезные признаки.10. Апатия и депрессия — часть вашей жизниИз-за того, что мы описали выше, вы можете постоянно переживать и нервничать. Это ведет к развитию депрессии, невроза. Это типично для начальных стадий деменции. Но возможна и апатия — безразличие к окружающему, потеря интереса к привычной жизни, любимым хобби, отказ выходить из дома, чаще развлекаться, побыть с семьей. Конечно, причин этому много, но одна из них — старение мозга и развитие деменции.