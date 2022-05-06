Добавки с кальцием опасны при стенозе аорты

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Учёные из Кливлендской клиники доказали, что пожилые жертвы аортального стеноза имеют более высокий риск летального исхода, если принимают добавки с кальцием. При данной разновидности стеноза ограничивается проток крови от сердца к остальным частям тела.Если вы страдаете от стеноза аорты, то приём добавок с кальцием будет не лучшим выбором, как показало исследование ученых из Кливленда. В случае получения этих добавок вырастает опасность смерти из-за нарушений в работе аортального клапана и по другим причинам, либо необходимость проведения операций на данном клапане. Она увеличивается, по сравнению с пациентами, которые не принимают эти добавки. Дело в том, что кальций повышает уровень жёсткости кровеносных сосудов и клапанов сердца - именно этим объясняется его опасность.Перед людьми со стенозом аорты, которые не получают достаточного количества кальция в своём рационе, встает вопрос о приёме пищевых добавок. Но лучше дополнительно проконсультироваться с врачом о том, насколько они необходимы. Важно узнать, действительно ли человеку не хватает кальция, ведь в противном случае он может принимать его слишком много.Основной вывод исследования как раз и заключается в том, что принимающие добавки с кальцием люди должны разобраться, зачем они это делают. Лучше обсудить это с лечащим врачом или диетологом и установить, имеется ли в этом острая необходимость. Вполне возможно, что адекватное количество кальция они получат с правильно подобранными продуктами питания.